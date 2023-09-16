تسبب في هدف وارتكب ركلة جزاء وأصبح الأسرع.. مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت مع بوخوم

شارك عمر مرموش جناح منتخب مصر في تعادل فريقه إينتراخت فرانكفورت مع بوخوم بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وبهذا التعادل وصل فرانكفورت إلى النقطة 6 في المركز التاسع، وحصد بوخوم نقطته الثالثة في المركز الـ12.

ورغم أن مرموش شارك في شوط واحد فقط إلا أنه فعل العديد من الأشياء خلال المباراة.

ودخل عمر مرموش المباراة بين الشوطين بدلا من زميله جيسيك نجانكام.

وبتسديدة قوية من مرموش في الدقيقة 57 لم يستطع حارس بوخوم التصدي لها ليتابعها زميله جونيور إيبيمبي مسجلا هدف تقدم فرانكفورت.

وتسبب مرموش في ركلة جزاء ضد فريقه بعد تدخل خاطئ على أحد اللاعبين.

وسجل منها كيفين ستوجير هدف تعادل بوخوم في الدقيقة 74.

واستمر ظهور مرموش المميز في الوقت المتبقي من المباراة وتسبب أيضا في حصول اللاعب إيفان أورديست على إنذار بعد تدخل قوي منه على الدولي المصري.

وخلال المباراة حقق مرموش رقما قياسيا من حيث السرعة في أحد انطلاقاته.

وحقق مرموش انطلاقة سريعة وصلت سرعته فيها إلى 35.77 كيلومتر في الساعة وهي الانطلاقة الأسرع خلال الموسم لفريق فرانكفورت.

ليتفوق على راندل كولو مواني لاعب فرانكفورت السابق وباريس سان جيرمان الحالي.