تسبب في هدف وارتكب ركلة جزاء وأصبح الأسرع.. مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت مع بوخوم

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

عمر مرموش

شارك عمر مرموش جناح منتخب مصر في تعادل فريقه إينتراخت فرانكفورت مع بوخوم بهدف لكل فريق في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وبهذا التعادل وصل فرانكفورت إلى النقطة 6 في المركز التاسع، وحصد بوخوم نقطته الثالثة في المركز الـ12.

ورغم أن مرموش شارك في شوط واحد فقط إلا أنه فعل العديد من الأشياء خلال المباراة.

أخبار متعلقة:
12-1 وليس 5-1.. إنتر يكتسح ميلان ويبسط سيطرته في 2023 على الدربي الفيديو يوقفه مرة ولكن.. رونالدو يسجل في فوز النصر الثلاثي على الرائد تين هاج: خسرنا أمام برايتون بهوامش صغيرة.. لدينا الكثير لنتعلمه وهذا سبب خروج هويلوند

ودخل عمر مرموش المباراة بين الشوطين بدلا من زميله جيسيك نجانكام.

وبتسديدة قوية من مرموش في الدقيقة 57 لم يستطع حارس بوخوم التصدي لها ليتابعها زميله جونيور إيبيمبي مسجلا هدف تقدم فرانكفورت.

وتسبب مرموش في ركلة جزاء ضد فريقه بعد تدخل خاطئ على أحد اللاعبين.

وسجل منها كيفين ستوجير هدف تعادل بوخوم في الدقيقة 74.

واستمر ظهور مرموش المميز في الوقت المتبقي من المباراة وتسبب أيضا في حصول اللاعب إيفان أورديست على إنذار بعد تدخل قوي منه على الدولي المصري.

وخلال المباراة حقق مرموش رقما قياسيا من حيث السرعة في أحد انطلاقاته.

وحقق مرموش انطلاقة سريعة وصلت سرعته فيها إلى 35.77 كيلومتر في الساعة وهي الانطلاقة الأسرع خلال الموسم لفريق فرانكفورت.

ليتفوق على راندل كولو مواني لاعب فرانكفورت السابق وباريس سان جيرمان الحالي.

عمر مرموش الدوري الألماني شتوتجارت بوخوم
نرشح لكم
الملك يوزع الهدايا.. صناعتا صلاح يقودا ليفربول لانتصار قاتل والصدارة مؤقتا تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون في الجول يكشف تفاصيل انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار الدوري السعودي - نيمار يقود الهلال لاستعادة الصدارة.. وخسارة شريف مع الخليج تقرير: خروج أول.. عمر فايد إلى نوفي بازار الصربي كوكا يعلن رحيله عن أولمبياكوس.. ويخوض تجربته الثالثة في تركيا انتهت الدوري السعودي - الهلال (6-1) الرياض.. الخليج (1-3) الفتح.. نتيجة ثقيلة مؤتمر كلوب عن جرح فُتح بسبب صلاح.. وهذا أكثر ما أعجبني
أخر الأخبار
تسبب في هدف وارتكب ركلة جزاء وأصبح الأسرع.. مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت مع بوخوم 19 دقيقة | المحترفون
منافس الأهلي – سيمبا يعود من زامبيا بتعادل قاتل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
12-1 وليس 5-1.. إنتر يكتسح ميلان ويبسط سيطرته في 2023 على الدربي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي لـ في الجول: لا صحة لرحيل تامر مصطفى عن تدريب إنبي ساعة | الدوري المصري
الفيديو يوقفه مرة ولكن.. رونالدو يسجل في فوز النصر الثلاثي على الرائد ساعة | الكرة الأوروبية
إنذار خطر للأبيض.. ماذا يفعل الزمالك عند خسارته في ذهاب الدور التمهيدي من البطولات الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
تين هاج: خسرنا أمام برايتون بهوامش صغيرة.. لدينا الكثير لنتعلمه وهذا سبب خروج هويلوند ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - علي فرج يعيد لقب قطر كلاسيك لـ مصر ويحقق لقبه الثالث 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري