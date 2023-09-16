12-1 وليس 5-1.. إنتر يكتسح ميلان ويبسط سيطرته في 2023 على الدربي
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 21:07
كتب : إسلام أحمد
12-1 هذه نتائج إنتر ضد ميلان في 2023، و5-1 هي نتيجة الدربي اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
سجل أهداف إنتر: هنريك مخيتاريان (2) ودافيدي فراتيسي وهاكان تشالهان أوجلو وماركوس تورام، فيما سجل لميلان رافائيل لياو.
وبسط إنتر سيطرته على ميلان بتحقيق الفوز الخامس في 2023 فقط بالدوري والسوبر ودوري أبطال أوروبا، مسجلا 12 هدفا ومستقبلا هدفا وحيدا.
حقق إنتر فوزه الأكبر في الدربي معادلا نفس النتيجة 1973-74.
ويعد الفوز الأكبر في الدربي بنتيجة 6-0 لميلان في موسم 2000-01.
استمتع مع الجماهير في مدرجات الديربي والأجواء في الاستاد قبل الانطلاقة#ديربي_الغضب #ديربي_ميلانو #إنتر_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/XSVajZzZZ1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2023
التشكيل
أجرى ميلان تغييرا وحيدا، بمشاركة سيمون كيير بدلا من فيكايو توموري الغائب بسبب الإيقاف.
فيما بدأ إنتر اللقاء بنفس التشكيل المعتاد.
تشكيل دربي ميلانو
📋 بوليسيتش ولياو وأوليفيه جيرو يقودون هجوم ميلان.
📋 تورام ولاوتارو مارتينيز في هجوم إنتر.#السبت_الكروي pic.twitter.com/qpi8SJhAN1— FilGoal (@FilGoal) September 16, 2023
وصف المباراة
تقدم إنتر جاء مبكرا للغاية، عرضية من الجهة اليسرى من دينزل دومفريز تصل إلى الجهة اليسرى لـ فيدريكو ديماركو الذي سدد كرة حولها هنريك ميختاريان بلمسة واحدة في الشباك.
الديربي يبدأ مبكراً بالأزرق والأسود..
مخيتاريان يسجل وإنتر يتقدم والملعب يشتعل #ديربي_الغضب #ديربي_ميلانو #إنتر_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/pa2XZ1TIPx— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2023
وكاد ثيو هيرنانديز أن يسجل هدفا رائعا بعد توغل رائع ولعبة ثنائية من جيرو وبعد دخوله منطقة الجزاء سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.
وفي الدقيقة 38 ومن مرتدة سريعة 2 ضد 2 قادها دينزل دومفريز ومرر بينية إلى ماركوس تورام الذي تسلم الكرة وتوغل صوب منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في أقصى الزاوية اليسرى سكنت الشباك ببراعة في شباك مواطنه ماينان.
بالتصوير البطيء.. استمتع بالهدف المذهل للنجم ماركوس تورام#ديربي_الغضب #ديربي_ميلانو #إنتر_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/RIXrdDa1a3— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2023
وأصبح تورام ثاني لاعب فرنسي يسجل في شباك ميلان بقميص إنتر بعد يوري دجوركاييف الذي سجل في موسم 1996-97.
استحواذ ميلان في الشوط الأول لم يكن كافيا رغم وصوله لـ 72%.
في الشوط الثاني ومع هطول الأمطار حاول ميلان العودة في النتيجة وتحقق له ذلك عن طريق رافائيل لياو بعد بينية من جيرو في الدقيقة 57.
لياو يقلص الفارق ويعيد الأمل
أول هدف يسكن شباك إنتر هذا الموسم #ديربي_الغضب #ديربي_ميلانو #إنتر_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/1sXuL84U0f— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2023
هدف أول يسكن شباك يان سومر وإنتر هذا الموسم.
لكن إنتر أعاد مستضيفه لأرض الواقع، تسديدة من ميختاريان من على حدود منطقة الجزاء ترتطم بقدم المدافع وتغالط الحارس وتسكن الشباك في الدقيقة 69.
لدغة أخرى من الأفعى
مخيتاريان يسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف إنتر #ديربي_الغضب #ديربي_ميلانو #إنتر_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/9cD5AqHwCF— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2023
وسجل الأرميني الثنائية الأولى له منذ 22 ديسمبر 2020 في الدوري الإيطالي عندما سجل في فوز روما 3-0 على بارما.
ومن خطأ على ثيو هيرنانديز لصالح لاوتارو مارتينيز، استطاع هاكان تشالهان أوجلو من تسجيل الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 79.
إنتر يضرب بالأربعة..
تشالهانوغلو يسجل الرابع من ركلة جزاء #ديربي_الغضب #ديربي_ميلانو #إنتر_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/3K0EGWVngQ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2023
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل دافيدي فراتيسي الهدف الخامس لإنتر بعد بينية من ميختاريان.
صارت خمسة!
البديل فراتيسي يسجل خامس الأهداف في مرمى ميلان#ديربي_الغضب #ديربي_ميلانو #إنتر_ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/wSUHqSlmzs— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 16, 2023
فوز هو الـ 90 لإنتر في الدربي على حساب ميلان في جميع المباريات الرسمية.