12-1 وليس 5-1.. إنتر يكتسح ميلان ويبسط سيطرته في 2023 على الدربي

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 21:07

كتب : إسلام أحمد

احتفال ماركوس تورام بهدفه ضد ميلان

12-1 هذه نتائج إنتر ضد ميلان في 2023، و5-1 هي نتيجة الدربي اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف إنتر: هنريك مخيتاريان (2) ودافيدي فراتيسي وهاكان تشالهان أوجلو وماركوس تورام، فيما سجل لميلان رافائيل لياو.

وبسط إنتر سيطرته على ميلان بتحقيق الفوز الخامس في 2023 فقط بالدوري والسوبر ودوري أبطال أوروبا، مسجلا 12 هدفا ومستقبلا هدفا وحيدا.

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حقق إنتر فوزه الأكبر في الدربي معادلا نفس النتيجة 1973-74.

ويعد الفوز الأكبر في الدربي بنتيجة 6-0 لميلان في موسم 2000-01.

التشكيل

أجرى ميلان تغييرا وحيدا، بمشاركة سيمون كيير بدلا من فيكايو توموري الغائب بسبب الإيقاف.

فيما بدأ إنتر اللقاء بنفس التشكيل المعتاد.

وصف المباراة

تقدم إنتر جاء مبكرا للغاية، عرضية من الجهة اليسرى من دينزل دومفريز تصل إلى الجهة اليسرى لـ فيدريكو ديماركو الذي سدد كرة حولها هنريك ميختاريان بلمسة واحدة في الشباك.

وكاد ثيو هيرنانديز أن يسجل هدفا رائعا بعد توغل رائع ولعبة ثنائية من جيرو وبعد دخوله منطقة الجزاء سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 38 ومن مرتدة سريعة 2 ضد 2 قادها دينزل دومفريز ومرر بينية إلى ماركوس تورام الذي تسلم الكرة وتوغل صوب منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في أقصى الزاوية اليسرى سكنت الشباك ببراعة في شباك مواطنه ماينان.

وأصبح تورام ثاني لاعب فرنسي يسجل في شباك ميلان بقميص إنتر بعد يوري دجوركاييف الذي سجل في موسم 1996-97.

استحواذ ميلان في الشوط الأول لم يكن كافيا رغم وصوله لـ 72%.

في الشوط الثاني ومع هطول الأمطار حاول ميلان العودة في النتيجة وتحقق له ذلك عن طريق رافائيل لياو بعد بينية من جيرو في الدقيقة 57.

هدف أول يسكن شباك يان سومر وإنتر هذا الموسم.

لكن إنتر أعاد مستضيفه لأرض الواقع، تسديدة من ميختاريان من على حدود منطقة الجزاء ترتطم بقدم المدافع وتغالط الحارس وتسكن الشباك في الدقيقة 69.

وسجل الأرميني الثنائية الأولى له منذ 22 ديسمبر 2020 في الدوري الإيطالي عندما سجل في فوز روما 3-0 على بارما.

ومن خطأ على ثيو هيرنانديز لصالح لاوتارو مارتينيز، استطاع هاكان تشالهان أوجلو من تسجيل الهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سجل دافيدي فراتيسي الهدف الخامس لإنتر بعد بينية من ميختاريان.

فوز هو الـ 90 لإنتر في الدربي على حساب ميلان في جميع المباريات الرسمية.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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