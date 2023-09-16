الفيديو يوقفه مرة ولكن.. رونالدو يسجل في فوز النصر الثلاثي على الرائد

تغلب النصر على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

التقدم أتى بواسطة ساديو ماني في الدقيقة 45+1 بلمسة على يسار الحارس، بعد تمريرة من سلطان الغنام على حدود المنطقة.

وفي الدقيقة 45+4 تعرض الرائد لضربة موجعة، بطرد لاعبه بندر وحيشي ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف.

النصر سهل المباراة على نفسه سريعا في الدقيقة 49 بالهدف الثاني من أندرسون تاليسكا بعد تسديدة قوية خارج المنطقة، إثر تمريرة أخرى من الغنام.

وأكمل كريستيانو رونالدو ثلاثية النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78، بعد تمريرة من تاليسكا.

وفي الدقيقة 87 ارتكب عبد الله العمري مخالفة داخل المنطقة منحت الرائد ركلة جزاء، سجل منها محمد فوزير هدف صاحب الأرض الوحيد في الدقيقة 89، بتسديدة في منتصف مرمى نواف العقيدي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة 97، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بذلك يرفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.