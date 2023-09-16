الفيديو يوقفه مرة ولكن.. رونالدو يسجل في فوز النصر الثلاثي على الرائد
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 20:16
كتب : FilGoal
تغلب النصر على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.
التقدم أتى بواسطة ساديو ماني في الدقيقة 45+1 بلمسة على يسار الحارس، بعد تمريرة من سلطان الغنام على حدود المنطقة.
وفي الدقيقة 45+4 تعرض الرائد لضربة موجعة، بطرد لاعبه بندر وحيشي ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف.
النصر سهل المباراة على نفسه سريعا في الدقيقة 49 بالهدف الثاني من أندرسون تاليسكا بعد تسديدة قوية خارج المنطقة، إثر تمريرة أخرى من الغنام.
وأكمل كريستيانو رونالدو ثلاثية النصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78، بعد تمريرة من تاليسكا.
رونالدو يسجل الهدف الثالث للنصر من مهارة فردية رائعة⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#الرائد_النصر | #SSC pic.twitter.com/uBDXpFpgct— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2023
وفي الدقيقة 87 ارتكب عبد الله العمري مخالفة داخل المنطقة منحت الرائد ركلة جزاء، سجل منها محمد فوزير هدف صاحب الأرض الوحيد في الدقيقة 89، بتسديدة في منتصف مرمى نواف العقيدي.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة 97، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاؤه بداعي التسلل.
هدف ملغي لرونالدو بداعي التسلل❌⚽️#دوري_روشن_السعودي#الرائد_النصر | #SSC pic.twitter.com/REi0RQJJno— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 16, 2023
بذلك يرفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.
فيما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.