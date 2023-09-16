بسيناريو مثير.. دورتموند يفوز على فرايبورج ويقلص الفارق مع الصدارة

حقق بروسيا دورتموند الفوز على فرايبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المباراة أقيمت على ملعب فرايبورج ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة الثامنة في المركز السابع ولكن بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ صاحبا الصدارة.

تقدم ماتس هوملز بالهدف الأول لدورتموند في الدقيقة الـ 11 برأسية مستغلا ركنية نفذها جوليان براندت.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تعادل لوكاس هولر لفرايبورج برأيسة أخرى بعد عرضية من فينشينزو جريفو.

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن نيكولاس هوفلر من تسجيل الثاني لفرايبورج أيضا برأسية مستغلا عرضية جديدة من جريفو.

وفي الشوط الثاني تعادل دونيل مالين لدورتموند في الدقيقة الـ 60 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 82 طرد نيكولاس هوفلر لاعب فرايبورج بعد تدخل قوي على مارسيل سبيتزر.

وتقدم هوملز من جديد لدورتموند بتسديدة بالقدم اليسرى بمتابعة لركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.

وأنهى ماركو رويس رباعية دورتموند بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 92 بعد تمريرة من ماريوس وولف.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة في الدوري ضد فولفسبورج يوم 23 سبتمبر على ملعب سيجنال إدونا بارك، بينما سيحل فرايبورج ضيفا على آينتراخت فرانكفورت.