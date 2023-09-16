مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (1) إنتر.. التعادل يضيع من هيرنانديز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدربي بين ميلان وإنتر في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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ق 31: ثيو هيرنانديز يتوغل ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 5: جووووول أووووول.. ميختاريان يسجل الهدف الأول بعدما حول تسديدة فيديريكو ديماركو.

بداية اللقاء