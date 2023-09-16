انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (1) (5) إنتر.. حفلة الأفاعي

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر وميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدربي بين ميلان وإنتر في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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انتهت

ق78: جوووول الرااابع.. هاكان من علامة الجزاء

ق 69: جوووول الثاااالث.. إنتر يسجل هدفه الثالث عن طريق ميختاريان

ق 57: جووووول أووووول.. رافائيل لياو يسجل هدف تقليص

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جوووول الثاااااني.. تسديدة صاروخية من تورام

ق 31: ثيو هيرنانديز يتوغل ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 5: جووووول أووووول.. ميختاريان يسجل الهدف الأول بعدما حول تسديدة فيديريكو ديماركو.

بداية اللقاء

ميلان إنتر الدوري الإيطالي
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