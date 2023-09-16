فلاهوفيتش التاريخي يقود يوفنتوس للانتصار على لاتسيو

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

تصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بشكل مؤقت بالتفوق على لاتسيو بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سجل ليوفنتوس: دوشان فلاهوفيتش (2) وفيدريكو كييزا، فيما سجل لويس ألبرتو هدف لاتسيو.

يوفنتوس رفع رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت قبل قمة ميلان وإنتر التي ستنطلق بعد قليل وفي جعبة كلاهما 9 نقاط.

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بينما تكبد ماوريسيو ساري الخسارة الثالثة في أول 4 جولات وظل في المركز الـ 15 برصيد 3 نقاط.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة التاسعة بهدف أول عن طريق فلاهوفيتش بعد عرضية من مانويل لوكاتيلي.

وفي الدقيقة 26 أضاف كييزا الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أدريان رابيو.

وقلص لويس ألبرتو النتيجة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64.

ورد فلاهوفيتش بالهدف الثالث للبيانكونيري والثاني له بعد 3 دقائق بتسديدة أرضية رائعة من مرتدة بعد تمريرة طولية من ويستون ماكيني.

وأصبح الصربي أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل على الأقل 4 أهداف في أول 4 جولات من الدوري الإيطالي لموسمين متتاليين.

يوفنتوس فلاهوفيتش لاتسيو الدوري الإيطالي
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