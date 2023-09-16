تشكيل الدربي - تغيير وحيد في ميلان.. وإنتر بنفس الأسماء

أجرى ميلان تغييرا وحيدا على تشكيله الأساسي، فيما يدخل إنتر الدربي بدون أي تغييرات في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويلتقي إنتر مع ميلان في السابعة مساءً على استاد جوسيبي مياتزا.

ويبدأ الدنماركي سيمون كيير في دفاع الروسونيري لتعويض إيقاف فيكايو توموري وإصابة بيير كالولو.

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماليك تشاو – سيمون كيير – ثيو هيرنانديز

الوسط: رادي كرونيتش – روبن لوفتس تشك – تيجاني رينديرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو

تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: ماتيو دارميان – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك ميختاريان – فيدريكو ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

والتقى الفريقان في 2023 فاز إنتر 4 مرات في كأس السوبر والدوري ودوري الأبطال ودون أن يسجل ميلان أهدافا.