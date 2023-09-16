بوبو يجري عملية جراحية.. وبيراميدز يكشف مدة غيابه

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 16:56

كتب : أحمد الخولي

محمد رضا بوبو - بيراميدز

خضع محمد رضا بوبو لاعب وسط منتخب مصر ونادي بيراميدز لعملية جراحية.

وانضم بوبو لصفوف بيراميدز خلال هذا الصيف قادما من مودرن فيوتشر.

وقال مصطفى المنيري طبيب بيراميدز عبر المركز الإعلامي لناديه: "بوبو خضع لعملية (الفتاق الرياضي) وسيغيب عن الملاعب قرابة شهر من الآن"

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وأضاف "اللاعب عانى من الإصابة في عضلات البطن وسيغيب قرابة شهر عن الملاعب وسيخضع لبرنامج علاج وتأهيل خلال الأيام المقبلة، بهدف عودته للفريق والتدريبات الجماعية والمباريات في أسرع وقت ممكن".

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وكان محمد رضا "بوبو" قد غادر معسكر منتخب مصر عقب تحقيق الفوز على إثيوبيا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي غدا الأحد ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

فيما أسفرت قرعة الدوري المصري للموسم المقبل 2023-2024 عن مواجهة بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الأولى من المسابقة.

بيراميدز محمد رضا بوبو
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