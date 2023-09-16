القسم الثاني – هلال مطروح يتعاقد مع حسام باولو

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 15:33

كتب : رضا السنباطي

حسام باولو

أتم نادي الهلال بمطروح إجراءات التعاقد مع المهاجم المخضرم حسام باولو.

وينشط نادي الهلال بمطروح في دوري القسم الثاني.

وتعاقد الهلال بمطروح مع حسام باولو في صفقة انتقال حر قادما من نادي القناة.

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وسبق لباولو اللعب في صفوف أندية سموحة والزمالك والداخلية.

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وبات باولو الصفقة رقم 14 لنادي الهلال بمطروح تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وتعاقد الهلال بمطروح مع كل من: أحمد العباسي وإبراهيم البيضا وعلي خالد والجامبي موسى نيجا وحازم الشحات ويوسف صديق ومحمد مختا.

كما ضم خالد شلبي وفتحي عبد الجليل وأحمد الببا وأحمد خير وإبراهيم أبو كاري وأكرم وائل حبيب.

حسام باولو الدرجة الثانية
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