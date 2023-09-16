القسم الثاني – مد فترة القيد لمدة 4 ساعات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد بالقسم الثاني لمدة 4 ساعات.

وكان من المقرر أن يغلق باب القيد في القسم الثاني مساء السبت 16 سبتمبر في تمام الساعة الثالثة.

وقرر اتحاد الكرة مد فترة القيد حتى الثالثة السابعة من نفس اليوم.

وجاء قرار اتحاد الكرة المصري بعد مطالبة عدد من أندية القسم الثاني بمد فترة القيد.

وكانت قرعة دوري القسم الثاني ب (الدرجة الثالثة) والتي تنقسم إلى 6 مجموعات قد أقيمت يوم الخميس الماضي.

وبدءا من موسم 2023-24 ينقسم دوري القسم الثاني لمرحلتين، الأولى وتُعرف بدوري المحترفين وتتكون من 20 فريقا والثانية تتكون من 6 مجموعات.

وجاءت مجموعات الدرجة الثالثة كالتالي: (جنوب الصعيد – شمال الصعيد – القاهرة والقناة – القاهرة والقناة – الدلتا – بحري والإسكندرية).

وإليكم مباريات الجولة الاولي للمجموعة الأولى بالقسم الثاني ب:

مجموعة جنوب الصعيد

أسمنت اسيوط × الأقصر

شبان قنا × كيما أسوان

الأومنيوم × قوص

ملوي × دبروط

طهطا × BYE

مجموعة شمال الصعيد

الفيوم × الواسطى

مغاغة × تليفونات بني سويف

المنيا × بني مزار

طامية × الترسانة

نجوم مصر × BYE

مجموعة القاهرة والقنال 1

م.ش.العريش × جنوب سيناء

الشمس × العبور

المريخ × النصر

منتخب السويس × المستقبل سبورت

نجمة سيناء × BYE

مجموعة القاهرة والقنال 2

إيسترن كومباني × كهرباء الإسماعيلية

الإنتاج الحربي × مصر للتأمين

اتحاد الشرطة × تيم اف سي

بورفؤاد × بورتو السويس

ألو ايجيبت × BYE

مجموعة الدلتا

بايونيرز × شباب تلا

كفرالشيخ × م. ش. القزازين

نبروه × المنصورة

بلقاس × بنى عبيد

صيد المحلة × مالية كفر الزيات

مجموعة بحري والإسكندرية

دلفي × الهلال

إسكندرية للبترول × م ش كوم حمادة

سبورتنج × طلائع الاسطول

دمنهور × الاولمبي

الحمام × المجد