تشكيل الزمالك - أوباما أساسي لأول مرة.. وشيكابالا يقود الهجوم أمام أرتا سولار

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 14:47

كتب : FilGoal

شيكابالا مع الزمالك أمام الهلال

تواجد يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل الزمالك للمروة الاولى منذ عودته من الإعارة لنادي الحزم السعودي.

كما تواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي.

فيما يغيب الثنائي أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو عن المباراة بسبب الإصابة.

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وأعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة أرتا سولار ضمن ذهاب دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حاتم سكر.

الوسط: يوسف إبراهيم "أوباما"– نبيل عماد - شيكابالا

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

الزمالك أرتا سولار 7 الكونفدرالية
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