بلدية المحلة لـ في الجول: وافقنا على رحيل لاعب برشلونة الأسبق

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 14:28

كتب : عمرو نبيل رضا السنباطي

نادي بلدية المحلة

وافق بلدية المحلة على رحيل المغربي محمد الزفراني قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري.

وانضم الزفراني اللاعب الأسبق للفريق الثاني لنادي برشلونة لصفوف بلدية المحلة خلال هذا الصيف.

وقال حمادة علوي مدير الكرة لنادي بلدية المحلة لـ FilGoal.com :"محمد الزفراني القادم من الفريق الثاني لبرشلونة طلب الرحيل لظروف آسرية ووافقنا على طلبه".

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ورحل المغربي محمد الزرفاني والذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية عن صفوف بلدية المحلة بعدما وقع عقدا لمدة 3 سنوات.

وأبرم بلدية المحلة العديد من الصفقات، أبرزها ماجد هاني المعار من الزمالك وأحمد العش القادم من البنك الاهلي، وذلك تحضيرا لموسم 2023-2024.

وعاد بلدية المحلة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل بعدما تأهل رفقة كل من زد والجونة.

ويفتتح بلدية المحلة مبارياته في مسابقة الدوري بمواجهة المقاولون العرب يوم 20 سبتمبر الجاي.

بلدية المحلة الدوري المصري
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