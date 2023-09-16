لا جازيتا: رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقاضاة ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر يوفنتوس

ويلعب رونالدو في صفوف النصر السعودي الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.

وبحسب صحيفة " لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو قرر مقاضاة يوفنتوس للحصول على 19.9 مليون يورو تتعلق بمكافآت مؤجلة منذ جائحة كورونا في 2020 لم يحصل عليها.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو يريد استرداد المكافآت التي لم يحصل عليها نظرا لظروف جائحة كورونا وبدأ في اتخاذ الإجراءات الرسمية ضد ناديه السابق.

وأشارت التقارير إلى أن سيناريو رونالدو تكرر مع باولو ديبالا لاعب روما الحالي لكن الأرجنتيني توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بالحصول على 3 ملايين يورو.

وكان رونالدو قد وصل إلى يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو، ليقضي مع الفريق 3 مواسم ويسجل 101 هدفا في 134 مشاركة، ويفوز أيضا بلقب الدوري الإيطالي مرتين.

وفي صيف 2021 عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عاما على الرحيل الأول إلى ريال مدريد في صيف 2009.

وفسخ رونالدو تعاقده مع مانشستر يونايتد وانضم غلى صفوف النصر في يناير 2023 في عقد يمتد حتى صيف 2025.