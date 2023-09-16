الدرجة الثالثة – تسمية ملعب الزرقا باسم رئيس النادي

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 13:27

كتب : رضا السنباطي

سمير موسى - رئيس نادي الزرقا

تغير اسم ملعب نادي الزرقا إلى ملعب سمير موسى رئيس مجلس إدارة النادي.

وينشط نادي الزرقا في دوري الدرجة الثالثة.

وقال نادي الزرقا عبر فيسبوك: " طبقا لقرار اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت بنادي الزرقا الرياضى بتاريخ 2022/9/16 البند رقم 2 بناء على الاقتراح المقدم من أحد السادة أعضاء الجمعية العمومية بالنادى تم تغيير اسم ملعب نادى الزرقا الرياضي الى ملعب سمير عبد المطلب موسى ولكن تم تنفيذه اليوم بعد سنة من القرار

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وقال سمير موسى رئيس الزرقا لـ " توليت رئاسة نادي الزرقا منذ عام 1985 وحتى الآن. النادي كان قطعة أرض بدون سور ثم أصبح يضم حاليا ناد اجتماعي وملعب كرة قدم ومدرجات وملعب خماسي وحمام سباحة".

سمير موسى رئيس نادي الزرقا منذ عام 1985 ويعد أقدم رئيس نادي في مصر.

وسبق لـ سمير موسى التواجد كعضو في لجنة المسابقات في القسم الثاني من الدوري المصري، إلى جانب تواجده كعضو في لجنة الشباب والرياضة في البرلمان.

نادي الزرقا
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