مؤتمر تشافي عن استغراب بسبب السؤال عن لامين جمال.. ومن المضحك ترشحي لأفضل مدرب في العالم

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة استغرابه عن سؤال الصحفيين له حول طريقة تعامله مع لامين جمال لاعب الفريق الشاب.

لامين جمال

النادي : برشلونة

برشلونة

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي قائلا: "أنا أثق في لامين حتى لو كان عمره 16 عاما فهو جزء من الفريق سواء كان أساسيا أم بديلا".

وأكمل "قضية لامين غريبة لأنكم الصحفيين كنت تخبرونني قبل 3 أسابيع أنني لم أجرؤ على اختياره في التشكيل الأساسي والآن تسألون عما إذا كان يجب أن يرتاح، نحن سنعامله بشكل مختلف".

أخبار متعلقة:
سيميوني: ما الذي يجب على ميسي أن يفوز به ليواصل كونه الأفضل في العالم؟ سافيتش: أحتاج الوقت للتأقلم مع مركزي الجديد أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار

وشدد "سوف نعتني به نحن نعرف ماذا نفعل".

وعن تجديد تعاقده قال: "سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة".

أما عن التجديد لعام واحد فقط فقال: "هذا منطقي لأنه في برشلونة الأمر يتعلق بالفوز وسيكون من السيئ المعاناة وأن يكون بعدها سنوات متبقية في العقد".

وعن ترشحه لجائزة أفضل مدرب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال: "من المضحك ترشحي لأنه أنتم الصحفيين كنت تنتقدونني طوال الوقت ولذلك فوجئت بتواجدي ضمن المرشحين".

أما عن عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الذي انتقل إلى ريال بيتيس فقال: "لدينا خيار إعادة الشراء لقد رحل بسبب قراره الشخصي لرغبته للعب في كل دقيقة ولا يمكننا ضمان ذلك، لا أعرف إن كان سيحقق ذلك معهم أم لا".

ويستضيف برشلونة منافسه ريال بيتيس مساء اليوم السبت في رابع جولات الدوري الإسباني.

ويحتل بشلونة المركز الثالث بـ10 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

ويأتي بيتيس ثامنا بسبع نقاط.

تشافي برشلونة لامين جمال
نرشح لكم
مؤتمر تشافي عن قضية نيجريرا والأخطاء الدفاعية.. وتشبيه لامين جمال بميسي تداعيات مسلسل نيجريرا مستمرة.. آس: اتهام رئيسا برشلونة بالرشوة ريليفو: بسبب بيريز.. ريال مدريد يقترب من تمديد عقد كامافينجا ماركا: أنشيلوتي في ورطة.. إصابة ثنائي دفاع ريال مدريد في مواجهة لاس بالماس أنشيلوتي:هذا سبب عدم مشاركة بيلينجهام كأساسي ضد لاس بالماس.. وما يقلقني في مدريد فاز ولم يتصدر.. ريال مدريد يستعيد الانتصارات على حساب لاس بالماس تقرير: دي زيربي وتشابي ألونسو مرشحان لتدريب ريال مدريد خلفا لأنشيلوتي سبورت: كانسيلو قد يغيب عن مواجهة برشلونة وإشبيلية
أخر الأخبار
مؤتمر تشافي عن قضية نيجريرا والأخطاء الدفاعية.. وتشبيه لامين جمال بميسي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - عودة أوباما.. وبرنامج خاص قبل مواجهة أرتا سولار 24 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - المصري (0) - (0) فاركو.. تصدي رائع 32 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثروت بدلا من جاد وعودة الجلاسي مع المصري.. ووردة أساسي في فاركو ساعة | الدوري المصري
وزير الشباب والرياضة يشهد وقائع مؤتمر الإعلان عن تفاصيل ماراثون الرمال الدولي 2023 ساعة | رياضات أخرى
تداعيات مسلسل نيجريرا مستمرة.. آس: اتهام رئيسا برشلونة بالرشوة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الونش يكشف موعد عودته لتدريبات الزمالك.. ويعلق على تصريح شيكابالا 2 ساعة | الكرة المصرية
ريليفو: بسبب بيريز.. ريال مدريد يقترب من تمديد عقد كامافينجا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة