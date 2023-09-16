مؤتمر تشافي عن استغراب بسبب السؤال عن لامين جمال.. ومن المضحك ترشحي لأفضل مدرب في العالم

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة استغرابه عن سؤال الصحفيين له حول طريقة تعامله مع لامين جمال لاعب الفريق الشاب.

لامين جمال النادي : برشلونة برشلونة

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي قائلا: "أنا أثق في لامين حتى لو كان عمره 16 عاما فهو جزء من الفريق سواء كان أساسيا أم بديلا".

وأكمل "قضية لامين غريبة لأنكم الصحفيين كنت تخبرونني قبل 3 أسابيع أنني لم أجرؤ على اختياره في التشكيل الأساسي والآن تسألون عما إذا كان يجب أن يرتاح، نحن سنعامله بشكل مختلف".

وشدد "سوف نعتني به نحن نعرف ماذا نفعل".

وعن تجديد تعاقده قال: "سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة".

أما عن التجديد لعام واحد فقط فقال: "هذا منطقي لأنه في برشلونة الأمر يتعلق بالفوز وسيكون من السيئ المعاناة وأن يكون بعدها سنوات متبقية في العقد".

وعن ترشحه لجائزة أفضل مدرب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال: "من المضحك ترشحي لأنه أنتم الصحفيين كنت تنتقدونني طوال الوقت ولذلك فوجئت بتواجدي ضمن المرشحين".

أما عن عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الذي انتقل إلى ريال بيتيس فقال: "لدينا خيار إعادة الشراء لقد رحل بسبب قراره الشخصي لرغبته للعب في كل دقيقة ولا يمكننا ضمان ذلك، لا أعرف إن كان سيحقق ذلك معهم أم لا".

ويستضيف برشلونة منافسه ريال بيتيس مساء اليوم السبت في رابع جولات الدوري الإسباني.

ويحتل بشلونة المركز الثالث بـ10 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

ويأتي بيتيس ثامنا بسبع نقاط.