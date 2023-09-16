سيميوني: ما الذي يجب على ميسي أن يفوز به ليواصل كونه الأفضل في العالم؟

سُئل دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عمن هو أفضل لاعب في العالم وكرر إجابته مجددا بكون مواطنه وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم.

وتحدث سيميوني للصحفيين ردا على سؤال عمن هو أفضل لاعب في العالم قائلا: "ميسي".

وأكمل "لقد أصبح بطلا للعالم، ما الذي يجب عليه أن يفوز به ليواصل كونه الأفضل في العالم؟".

وتوج ميسي بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بعدما فاز على فرنسا في النهائي في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح.

وعقب نهاية الموسم الماضي انضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي وقاده للفوز بأول بطولة في تاريخ النادي وهي كأس الدوريات التي تقام بين أنديتي أمريكا والمكسيك.