سيموني: ما الذي يجب على ميسي أن يفوز به ليواصل كونه الأفضل في العالم؟
السبت، 16 سبتمبر 2023 - 12:26
كتب : FilGoal
سُئل دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد عمن هو أفضل لاعب في العالم وكرر إجابته مجددا بكون مواطنه وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم.
وتحدث سيميوني للصحفيين ردا على سؤال عمن هو أفضل لاعب في العالم قائلا: "ميسي".
وأكمل "لقد أصبح بطلا للعالم، ما الذي يجب عليه أن يفوز به ليواصل كونه الأفضل في العالم؟".
وتوج ميسي بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بعدما فاز على فرنسا في النهائي في ملعب لوسيل في قطر بركلات الترجيح.
وعقب نهاية الموسم الماضي انضم ميسي إلى إنتر ميامي الأمريكي وقاده للفوز بأول بطولة في تاريخ النادي وهي كأس الدوريات التي تقام بين أنديتي أمريكا والمكسيك.
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