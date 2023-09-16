سافيتش: أحتاج الوقت للتأقلم مع مركزي الجديد

يرى سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال السعودي أنه يحتاج للوقت للتأقلم على مركزه الجديد.

واكتسح الهلال منافسه الرياض بستة أهداف لهدف مساء أمس الجمعة في سادس جولات الدوري السعودي.

وقال سافيتش عبر قنوات "SSC SPORTS" السعودية: "بشكل شخصي قدمت مستوى جيد، على الرغم من خوضي المباراة في مركز جديد أحتاج للوقت للاعتياد عليه، لكني سعيد بتقديم المساهمة لفريقي أيا كان مركزي في الملعب وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وشدد "سجلنا أهدافا كثيرة وكانت لدينا الرغبة لتسجيل عدد أكبر من الأهداف، وهو ما ظهر بشكل واضح في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء باستغلال المساحات في دفاع المنافس".

وسجل أهداف الهلال كل من: ميتروفيتش وياسر الشهراني وناصر الدوسري ومالكوم وسالم الدوسري (هدفين).

فيما قلص علي الزقعان النتيجة وسجل هدف نادي الرياض الوحيد.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب من الاتحاد صاحب الـ15 نقطة.

فيما توقف رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

ويستعد الهلال لافتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا بملاقاة نافباخور نامانجان الأوزبكي يوم الإثنين المقبل.