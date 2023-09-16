خيسوس: هذا هدف مشاركة نيمار لـ30 دقيقة ضد الرياض

كشف جورجي خيسوس المدير الفني للهلال السعودي سبب إشراكه للوافد الجديد على صفوف الفريق نيمار لـ30 دقيقة ضد الرياض.

نيمار النادي : الهلال الهلال

واكتسح الهلال منافسه الرياض بستة أهداف لهدف مساء أمس الجمعة في سادس جولات الدوري السعودي.

وتحدث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "نيمار من أفضل لاعبي العالم وهو معروف بنجوميته، الهدف من الدفع لـ30 دقيقة كان من أجل تجهيزه لمباراة الإثنين في دوري أبطال آسيا".

وواصل خيسوس حديثه "نيمار عمل فارق في لقاء الرياض، وأعطى إضافة نوعية للمجموعة، ويعد لاعب مختلف على مستوى العالم".

وأردف "حققنا نتيجة إيجابية كبيرة، على الرغم من الفترة القصيرة للاستشفاء بعد العودة مجددًا إلى التدريبات".

وأتم خيسوس حديثه "متلك لاعبين يستطيعون صنع الفارق في كل مباراة، والهجمات وسرعة التمرير من أهم ما يتميز به لاعبينا".

ويستعد الهلال لافتتاح مشواره في دوري أبطال آسيا بملاقاة نافباخور نامانجان الأوزبكي يوم الإثنين المقبل.