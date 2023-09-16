نيجيري أفسد حفل فيراتي.. نيس يهزم باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء

سقط باريس سان جيرمان على يد ضيفه نيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وبدأت المباراة بتوديع ماركو فيراتي لاعب الوسط الإيطالي بعد 11 عاما في صفوف باريس سان جيرمان الذي انضم إليه من بيسكارا في 2012.

فيراتي المتوج بلقب الدوري الفرنسي 9 مرات مع الفريق، انتقل إلى العربي القطري مقابل 45 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ولكن سرعان ما بدأ النيجيري تيريم موفي لاعب نيس في إفساد الحفل بالهدف الأول في الدقيقة 21.

ورد باريس سان جيرمان بهدف التعادل من كيليان مبابي، بعد تمريرة من المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 53 صنع موفي الهدف الثاني الذي سجله جايتان لابورد.

ودفع لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بالثنائي راندال كولو مواني ومانويل أوجارتي بدلا من جونكالو راموس وكارلوس سولير في الدقيقة 64، وتلاهما برادلي باركولا في الدقيقة 67 بدلا من عثمان ديمبيلي.

وفي الدقيقة 68 عاد موفي من جديد وسجل الهدف الثالث، من صناعة لابورد هذه المرة.

وأخيرا ترك موفي موقعه ليحل جيريمي بوجا بدلا منه في الدقيقة 80.

وقلص مبابي الفارق في الدقيقة 87 بعد تمريرة من كولو مواني الوافد الجديد في الصيف.

النتيجة تركت باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 8 نقاط من أول 5 مباريات، بفارق نقطتين عن المتصدر موناكو الذي لم يلاقي لوريان يوم الأحد.

فيما رفع نيس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.