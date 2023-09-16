لا أحد انفرد بالصدارة.. بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن

السبت، 16 سبتمبر 2023 - 00:26

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

لا غالب ولا مغلوب في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في لقاء أقيم على ملعب أليانز أرينا.

وتعادل الفريقان بنتيجة 2-2 ليبتعدا في الصدارة برصيد 10 نقاط لكل فريق بفارق 4 نقاط عن أقرب المنافسين قبل اكتمال المنافسات.

هاري كين سجل هدف بايرن ميونيخ الأول مبكرا في الدقيقة السابعة برأسية.

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هدف عادل به رقم ميروسلاف كلوزة كثاني لاعب يسجل 4 أهداف في أول 4 مباريات مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.

وسجل أليكس جيرمالدو هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 24.

وأصبح الإسباني أول لاعب يسجل هدفا لليفركوزن من ركلة ثابتة منذ الجاميكي ليون بايلي في 2019.

وأهدر كين فرصة محققة في الشوط الثاني كاد أن يضاعف بها رصيده التهديفي.

وفي الدقيقة 86 حوّل ليون جوريتسكا عرضية ماتياس تيل الأرضية في الشباك ومنح البافاري التقدم مجددا.

لكن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع خطفت كتيبة تشابي ألونسو التعادل القاتل بهدف لاعب الوسط الأرجنتيني إيزيكويل بالاسيوس من علامة الجزاء.

بايرن ميونيخ باير ليفركوزن الدوري الألماني
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