في الجول يكشف تفاصيل انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار

كشف مصدر من نادي فنربخشة التركي عن تفاصيل انتقال عمر فايد إلى صفوف نوفي بازار الصربي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ FilGoal.com: "سيخرج فايد على سبيل الإعارة لمدة موسم بدون مقابل مادي".

وأوضح "سيتحمل فنربخشة راتب اللاعب، ولا يوجد بند للشراء".

وتابع المصدر "الهدف هو حصول فايد على دقائق لعب أكثر، وسيعود اللاعب إلى صفوف فنربخشة مع بداية الموسم المقبل".

وانضم عمر فايد إلى صفوف فنربخشة في أغسطس الماضي قادما من المقاولون العرب.

ويحتفظ المقاولون العرب بنسبة 15% من قيمة إعادة البيع.

وقال عمر فايد لـ FilGoal.com قبل 3 أيام: "أسافر إلى تركيا خلال ساعات وفنربخشة سيقرر مصيري سواء بالبقاء أو الخروج معارا لأحد الأندية التركية قبل 15 سبتمبر موعد غلق القيد في تركيا".

وشارك فايد في تدريبات فنربخشة بالفعل بعد انضمامه للفريق.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.