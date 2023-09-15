ديانج رجل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة: الجائزة لا تعني شيئا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

أليو ديانج

فاز أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل المباراة في كأس السوبر الإفريقي.

وخسر الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، سجله زين الدين بلعيد في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وعلق ديانج على فوزه بالجائزة عبر قنوات بي إن سبورتس قائلا: "جائزة رجل المباراة؟ كنت أتمنى تحقيق الفوز".

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وأوضح "الحصول على هذه الجائزة دون تحقيق اللقب لا يعني لي شيئا".

وهذه هي النسخة العاشرة من السوبر الإفريقي التي تنتهي بركلات الترجيح، ووصل الأهلي لتلك المرحلة للمرة الخامسة.

توج الأحمر باللقب في 3 مناسبات بركلات الترجيح، في 2006 و2007 و2021، فيما خسر نسختي 2015 و2023، أمام وفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريين على الترتيب.

وصار السويسري مارسيل كولر هو ثالث مدرب يخسر كأس السوبر الإفريقي مع الأهلي بعد الإنجليزي آلان هاريس في 1994 والإسباني خوان كارلوس جاريدو 2015.

وبات اتحاد العاصمة هو البطل رقم 17 للمسابقة، والثاني من الجزائر بعد وفاق سطيف.

ولا يزال الأهلي هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب.

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