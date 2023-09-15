الأخير.. بيراميدز يعلن ضم أحمد ميهوب من المحلة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 23:51

كتب : FilGoal

أحمد ميهوب - بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة في ختام صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

ويبلغ الحارس من العمر 27 عاما، وبدأ مسيرته في نادي سمسطا.

وبعد ذلك انتقل ميهوب إلى وادي دجلة، ثم لافيينا، وأخيرا غزل المحلة قبل انتقاله إلى بيراميدز.

أخبار متعلقة:
قادما من فرنسا.. موسيس توراي يدعم هجوم فاركو قوانين جديدة وتصنيف فيفا.. جدول أعمال مؤتمر بيريرا الصحفي خبر في الجول - إنبي يضم مامي ليباس.. وانتظار البطاقة الدولية بعد رفض إقامته من دور واحد.. كم مباراة يلعبها الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر حتى أمم إفريقيا

وكان المحلة قد أعلن قبل عدة أيام موافقته على انتقال ميهوب إلى بيراميدز.

وأعلن النادي عبر حسابه على "فيسبوك": "وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم علي انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب الحصول علي كافة الموافقات الفنية والإدارية و اللجنة الفنية ".

وكان أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز قد أتم اتفاقه بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان أحمد ميهوب قد خاض 14 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري بالموسم المنقضي.

وحافظ ميهوب على نظافة شباكه في ثلاث مباريات بينما استقبل 20 هدفا.

وكان غزل المحلة قد هبط إلى الدرجة الثانية رفقة ناديي حرس الحدود وأسوان.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا في تاريخه بعدما ظهر في 3 نسخ سابقة بالكونفدرالية الإفريقية.

وأنهى النادي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي، فيما ينتظر مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2023.

وتعاقد بيراميدز في الصيف مع كل من يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وفيستون ماييلي ومهند لاشين ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي وعمر شادي.

أحمد ميهوب بيراميدز الدوري المصري غزل المحلة
نرشح لكم
تقرير: خروج أول.. عمر فايد إلى نوفي بازار الصربي قادما من فرنسا.. موسيس توراي يدعم هجوم فاركو الفترة الثانية.. ماريو بالوتيلي إلى أضنة التركي خبر في الجول - إنبي يضم مامي ليباس.. وانتظار البطاقة الدولية خبر في الجول – لم يحضر التوقيع.. فشل انتقال الغيني سوما إلى الاتحاد الصفقات تتوالى.. محمد صادق إلى مودرن فيوتشر كما انفرد في الجول.. فاركو يعلن ضم صلاح باشا الجونة يعلن استعارة شيكودي من سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار دقيقة | المحترفون
مؤتمر كولر: لا أحد يضمن لي إذا أجريت تغييرا مبكرا سأفوز.. وسيكون لدي تدخل عنيف مع اللاعبين 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
ديانج رجل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة: الجائزة لا تعني شيئا 8 دقيقة | الدوري المصري
الأخير.. بيراميدز يعلن ضم أحمد ميهوب من المحلة 16 دقيقة | ميركاتو
الدوري السعودي - نيمار يقود الهلال لاستعادة الصدارة.. وخسارة شريف مع الخليج 31 دقيقة | السعودية
الوصافة الثالثة والبطل الجزائري الثاني.. الأهلي يخسر كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
اسكواش - هانيا تحقق لقب قطر كلاسيك أمام نور.. وتأهل علي فرج لنهائي الرجال 2 ساعة | رياضات أخرى
تقرير: خروج أول.. عمر فايد إلى نوفي بازار الصربي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 4 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا