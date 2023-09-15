الأخير.. بيراميدز يعلن ضم أحمد ميهوب من المحلة

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة في ختام صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

ويبلغ الحارس من العمر 27 عاما، وبدأ مسيرته في نادي سمسطا.

وبعد ذلك انتقل ميهوب إلى وادي دجلة، ثم لافيينا، وأخيرا غزل المحلة قبل انتقاله إلى بيراميدز.

وكان المحلة قد أعلن قبل عدة أيام موافقته على انتقال ميهوب إلى بيراميدز.

وأعلن النادي عبر حسابه على "فيسبوك": "وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم علي انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب الحصول علي كافة الموافقات الفنية والإدارية و اللجنة الفنية ".

وكان أحمد دعدور حارس مرمى بيراميدز قد أتم اتفاقه بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان أحمد ميهوب قد خاض 14 مباراة مع غزل المحلة في مسابقة الدوري بالموسم المنقضي.

وحافظ ميهوب على نظافة شباكه في ثلاث مباريات بينما استقبل 20 هدفا.

وكان غزل المحلة قد هبط إلى الدرجة الثانية رفقة ناديي حرس الحدود وأسوان.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا في تاريخه بعدما ظهر في 3 نسخ سابقة بالكونفدرالية الإفريقية.

وأنهى النادي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي، فيما ينتظر مواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2023.

وتعاقد بيراميدز في الصيف مع كل من يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وفيستون ماييلي ومهند لاشين ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي وعمر شادي.