الدوري السعودي- نيمار يقود الهلال لاستعادة الصدارة.. وخسارة شريف مع الخليج

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 23:35

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

قاد البرازيلي نيمار نادي الهلال لاستعادة صدارة ترتيب دوري روشن السعودي.

وفاز الهلال على الرياض بنتيجة 6-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وسجل أهداف الهلال كل من: ميتروفيتش وياسر الشهراني وناصر الدوسري ومالكوم وسالم الدوسري (هدفين).

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فيما قلص علي الزقعان النتيجة وسجل هدف نادي الرياض الوحيد.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب من الاتحاد صاحب الـ15 نقطة.

فيما توقف رصيد الهلال عند 4 نقاط في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

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وشهدت المباراة الظهور الأول للبرازيلي نيمار دا سيلفا منذ انضمامه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان.

نيمار شارك عند الدقيقة 64 بدلا من مواطنه ميشيل ديلجادو وكانت النتيجة تشير على تقدم الهلال بهدفين دون رد.

وساهم نيمار في الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة لمالكوم أكملها ناصر الدوسري في الشباك محرزا الهدف الثالث.

وأهدى نيمار مواطنه مالكوم تمريرة الهدف الرابع، وحصل على ركلة جزاء حولها سالم الدوسري على هدف خامس.

وسدد نيمار تسديدة قوية في اللحظات الأخيرة تابعها سالم الدوسري وسجل الهدف السادس قبل أن يقلص على الزقعان النتيجة.

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خسارة شريف

في المقابل تعرض نادي الخليج بقيادة محمد شريف للخسارة من الفتح بنتيجة 3-1.

وشارك محمد شريف طوال المباراة ولكنه لم يسجل كما فعل أمام الشباب بالجولة الماضية.

وسجل مراد باتنا هدفين وأضاف سفيان بن دبكة الهدف الثالث.

وقلص فابيو مارتينيز الفارق وسجل الهدف الأول لنادي الخليج من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الخليج عند 5 نقاط في المركز 12.

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