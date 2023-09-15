كرة يد - البنك يهزم الزمالك في آخر ثانيتين.. وفوز الأهلي على الشمس في الجولة الخامسة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 20:42

كتب : محمد سمير

يد الزمالك

في آخر ثانيتين من عمر المباراة، تغلب البنك الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-26 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة اليد.

ونجح الزمالك في حل جزئي لمشكلته مع الاتحاد المصري لكرة اليد وتم قيد خمسة لاعبين جدد من الجولة الرابعة، بعد لعبه أول 3 جولات بدونهم بسبب المستحقات المتأخرة للاعبين واتحاد اليد.

على الجانب الآخر تغلب الأهلي على الشمس بنتيجة 30-19.

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بذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة.

بينما يملك الزمالك 11 نقطة من 3 انتصارات (تساوي 3 نقاط) وفوز بالرميات الترجيحية بعد التعادل (يساوي نقطتين).

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين نظاما جديدا كالآتي:

يقام دوري المحترفين من ثلاثة مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى من 16 فريقا ويضاف إليها نقاط اعتبارية من دوري الشباب لمواليد 2004 ودوري الناشئين مواليد 2006.

أما في المرحلة الثانية فيتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

وتقام المرحلة الثانية بنظام 14 جولة ذهابا وإيابا لتحديد المتأهلين الأربعة للمنافسة على اللقب.

ويتأهل إلى المرحلة الثالثة أصحاب المراكز الأربعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري.

ويلعب صاحب المركز الأول أمام المركز الثاني بنظام Best of 3 لتحديد البطل والوصيف.

وتقام جميع مباريات دوري المحترفين بنظام حسم النتيجة (فائز- خاسر) وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين يتم مباشرة تطبيق قاعدة الرميات الترجيحية لتحديد الفائز.

ويحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي للمباراة على 3 نقاط بينما الفائز بالرميات الترجيحية على نقطتين.

أما الخاسر في الوقت الأصلي فلا يحصل على نقاط، بينما الخاسر بالرميات الترجيحية يحصل على نقطة واحدة.

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