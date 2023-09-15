انتهت الدوري السعودي - الهلال (6-1) الرياض.. الخليج (1-3) الفتح.. نتيجة ثقيلة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

يلعب الهلال ضد نظيره الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وتشهد المباراة تواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للمرة الأولى على مقاعد بدلاء الهلال.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية وملاشرة لمباراة الهلال والرياض.

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في المقابل يستضيف نادي الخليج منافسه الفتح على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويتواجد المهاجم الدولي المصري محمد شريف في التشكيل الأساسي للخليج أمام الفتح ضمن الجولة السادسة.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الخليج والفتح.

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لمتابعة مباراة الهلال والرياض دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

الهلال × الرياض

انطلاق المباراة

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لمتابعة مباراة الخليج والفتح دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

الخليج × الفتح

نهاية المباراة

ق82 فابيو مارتينيز يسجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء

ق66 سفيان بن دبكة يسجل الهدف الثالث لنادي الفتح

ق17 مراد باتنا يضيف الهدف الثاني لنادي الفتح

ق10 مراد باتنا يسجل الهدف الأول لنادي الفتح

انطلاق المباراة

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