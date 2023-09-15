لعب في الأهلي مع الشناوي ومؤمن زكريا.. مصطفى طلعت يعلن اعتزاله عبر في الجول

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 20:37

كتب : رضا السنباطي

مصطفى طلعت

قرر مصطفى طلعت لاعب الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة السابق اعتزال ممارسة كرة القدم بعمر 36 عاما.

وقال طلعت في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بدأت مسيرتي في طلائع الجيش ثم الأهلي في جيل كان يضم محمد الشناوي ومؤمن زكريا".

وأضاف "بعد ذلك انتقلت إلى الأوليمبي ثم الإسماعيلي وبعده ووادي دجلة".

وواصل "احترفت في ترن أوت البلجيكي، ثم عدت إلى وادي دجلة مجددا ومنه انتقلت إلى سموحة ثم حرس الحدود والداخلية وأخيرا اتحاد الشرطة".

وتابع "شاركت مع منتخب الشباب بقيادة إسماعيل يوسف في بطولة أمم إفريقيا عام ٢٠٠٧، وتحتسب لي بطولة الدوري مع النادي الأهلي".

وأكمل "شاركت في دوري أبطال إفريقيا مع الإسماعيلي وسموحة، ولعبت الكونفدرالية مع وادي دجلة".

واختتم "قراري ليس له أسباب ولكنه اتجاه إلى مرحلة جديدة، ربما أعمل في الأجهزة الفنية أو أتجه إلى العمل الإعلامي أو إدارة الكرة، سأخطط للمرحلة المقبلة".

مصطفى طلعت الأهلي وادي دجلة
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