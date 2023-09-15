تشكيل الهلال – نيمار بديل لأول مرة وميتروفيتش يقود الهجوم أمام الرياض

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا على مقاعد بدلاء الهلال لأول مرة منذ انضمامه هذا الصيف.

ويقود ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام الرياض ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

أعلن جورج جيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة الرياض بعد قليل.

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الهلال سيبدأ المباراة بـ كاليدو كوليبالي في الدفاع، فيما يلعب سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش في وسط الملعب ويحرس ياسين بونو مرمى الزعيم.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حارس: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز.

أمامهما: سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش – فيليبي مالكوم – سالم الدوسري.

الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش.

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