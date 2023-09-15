مران الزمالك – جلسة أوسوريو وفقرة خططية خاصة تحضيرا لمواجهة أرتا سولار

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 19:51

كتب : إبراهيم رمضان

أوسوريو يقود مران الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الجمعة.

وخاض الزمالك مرانه الأخير على ملعب عزام في تنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدا السبت بالكونفدرالية الإفريقية.

وشدد أوسوريو خلال الجلسة التي استمرت لمدة 10 دقائق أن البداية لا بد تكون قوية من خلال تحقيق الفوز على أرتا سولار والعودة للقاهرة بنتيجة إيجابية.

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وفي نهاية الجلسة تحدث المدير الفني مع بعض اللاعبين عن بعض الأدوار المطلوبة منهم سواء بشكل منفرد أو جماعي استعدادا لمواجهة غدا السبت.

في المقابل خاض لاعبو الفريق فقرة خططية خاصة وتقسيمة فنية قوية بطول الملعب استمرت التقسيمة لمدة 20 دقيقة.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تدريبات خاصة بالكرة، للتأقلم على أرضية الملعب المغطاة بالعشب الصناعي.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى، محمد صبحي وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، تدريبات قوية، ركز خلالها محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الثلاثي على أمور فنية خاصة مع التسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء.

فيما ركز علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق على جوانب تأهيلية متنوعة مع اللاعبين منها الركض الخفيف بمحيط الملعب بجانب أمور أخرى باستخدام أدوات التأهيل بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

ويقود المباراة تحكيميا: محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان. بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

وسبق أن أدار العثماني مباراة في الكونفدرالية الموسم الجاري بين المريخ جوبا من جنوب السودان أمام حيدوب النهود السوداني وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار 3 مباريات في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما في 2023.

وقاد مباراة مصر والسنغال تحكيميا والتي انتهت بخسارة المنتخب بنتيجة 4-0.

الزمالك أرتا سولار 7 الكونفيدرالية
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