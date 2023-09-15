الفترة الثانية.. ماريو بالوتيلي إلى أضنة التركي

تعاقد أضنة ديمير سبور التركي مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بعد فسخ تعاقده مع سيون السويسري.

واضطر بالوتيلي لترك الفريق بعد موسم واحد في صفوفه، حيث هبط سيون إلى الدرجة الثانية.

وكان مهاجم مانشستر سيتي وليفربول وقطبي ميلانو السابق يتدرب منفردا في الآونة الأخيرة.

وسجل بالوتيلي 6 أهداف في 19 مباراة مع سيون خلال الموسم الماضي، قبل فسخ العقد باتفاق الطرفين.

وكان "سوبر ماريو" قد لعب في صفوف أضنة خلال موسم 2021-2022 قبل انتقاله إلى سيون.

وشارك المهاجم مع الفريق التركي في 35 مباراة، وسجل 19 هدفا وصنع 7.

مسيرة بالوتيلي الطويلة بدأت حين انتقل من لوميتساني إلى شباب إنتر ميلان في 2006، ثم تم تصعيده للفريق الأول في 2007.

وفي 2010 انتقل ماريو إلى مانشستر سيتي، ثم تركه في يناير 2013 متجها إلى ميلان، الذي باعه لاحقا في صيف 2014 إلى ليفربول، قبل أن يعيره الريدز في العام التالي إلى ميلان مرة أخرى.

في 2016 انتقل المهاجم إلى نيس في صفقة انتقال حر، ومنه إلى مارسيليا في يناير 2019، ثم إلى بريشيا في صيف العام ذاته، وبعد عام واحد انتهى العقد، ليعود مرة أخرى عبر بوابة مونزا في ديسمبر 2020، الذي غادره إلى أضنة في 2021.