خبر في الجول - إنبي يضم مامي ليباس.. وانتظار البطاقة الدولية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 17:38

كتب : عمرو نبيل

إنبي - بيان رسمي

ضم نادي إنبي السنغالي مامي ليباسي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي البالغ 19 عاما تم قيده قبل غلق باب الانتقالات.

وينتظر إنبي وصول البطاقة الدولية للاعب من أجل إشراكه في المباريات.

أخبار متعلقة:
رئيس إنبي يعلن عبر في الجول ضم زياد طارق 3 سنوات رئيس إنبي لـ في الجول: نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد عامر حسين يطالب بالتحقيق في شكوى إنبي ضده.. والتعليق على أزمة الجزيري اتحاد الكرة: خطاب إنبي لتضليل الرأي العام عن السبب الحقيقي للأزمة

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن إنبي نجح في التعاقد زياد طارق لاعب الأهلي السابق وتم قيده في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه قال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com: "نجحنا في التعاقد مع زياد طارق لمدة 3 سنوات وتم قيد اللاعب بشكل رسمي".

وكان الشريعي قد كشف عن نجاح ناديه في حل أزمة الإيقاف من القيد.

وقال الشريعي في تصريحات عبر FilGoal.com : "نجحنا في حل أزمة إيقاف القيد بعد تسوية مستحقات زياد بوغطاس ويحق لنا تسجيل لاعبين جدد".

وتعرض إنبي لعقوبة الحرمان من قيد اللاعبين الجدد بسبب مستحقات اللاعب التونسي زياد بوغطاس.

اللاعب صاحب الـ22 عاما لم يشارك مع سموحة سوى في ثماني مباريات بواقع 147 دقيقة بعد إعارته منتصف الموسم الماضي من الأهلي.

ولم يسجل أو يصنع زياد طارق أي هدف في إعارته مع سموحة.

إجمالا خاض زياد طارق 26 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 وحصد البرونزية رغم عدم مشاركته تحت قيادة بيتسو موسيماني.

مامي ليباس إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – لم يحضر التوقيع.. فشل انتقال الغيني سوما إلى الاتحاد بعد رفض إقامته من دور واحد.. كم مباراة يلعبها الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر حتى أمم إفريقيا نهاية الدور الأول في أبريل والقمة مؤجلة لفبراير.. مواعيد الدور الأول من الدوري لموسم 2023-2024 لا تأجيلات.. الكشف عن مواعيد الجولة الأولى من الدوري لموسم 2023-2024 الصفقات تتوالى.. محمد صادق إلى مودرن فيوتشر كما انفرد في الجول.. فاركو يعلن ضم صلاح باشا الجونة يعلن استعارة شيكودي من سيراميكا كليوباترا مودرن فيوتشر يضم لاعب وسط بنين
أخر الأخبار
بعدما رفض الانسحاب.. كاف ينقل مباراة أهلي بنغازي وأسيك في دوري الأبطال 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - إنبي يضم مامي ليباس.. وانتظار البطاقة الدولية 30 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - عبد الهادي: أوسوريو ثقته كاملة في لاعبي الزمالك قبل لقاء أرتا سولار 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
تحديد موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج عن وضع حدود وموقف سانشو.. وشيء على ماجواير القيام به ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر بوكيتينو: لم نحصل على النقاط التي نستحقها.. والغياب عن الأبطال في صالحنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر كلوب عن جرح فُتح بسبب صلاح.. وهذا أكثر ما أعجبني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأسترالي الأول.. أنجي بوستيكوجلو مدرب شهر في الدوري الإنجليزي متفوقا على جوارديولا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 4 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا