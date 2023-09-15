تحديد موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - الكلاسيكو - كوندي ضد فينيسيوس

حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة لقدم موعد مبارة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأعلنت الرابطة تحديد يوم 28 أكتوبر المقبل موعد1 لكلاسيكو الذهاب بين برشلونة وريال مدريد.

ويلعب عملاقي الكرة الإسبانية، في تمام الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، مساء يوم السبت 28 أكتوبر.

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ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في إطار المرحلة 11 ذهاباً من مباريات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 برصيد 12 نقطة جمعهم خلال 4 مباريات بالعلامة الكاملة.

ويستعد النادي الملكي لمواجهة قوية أمام ريال سوسيداد يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

في المقابل يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 10 نقط جمعهم خلال 4 مباريات.

ويلعب برشلونة ضد ريال بيتيس غدا الخميس ضمن الجولة الخامسة.

يذكر أن برشلونة يحمل لقب النسخة الماضية من الدوري الإسباني.

برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني
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