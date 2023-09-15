خبر في الجول – لم يحضر التوقيع.. فشل انتقال الغيني سوما إلى الاتحاد

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 12:59

كتب : هاني العوضي

علي صوما

فشلت صفقة انتقال الغيني علي سوما لاعب النجم الساحلي إلى الاتحاد السكندري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد لم يقيد اللاعب في قائمته بعدما لم يحضر جلسة توقيع العقود.

وكان FilGoal.com كشف عن اتفاق الاتحاد مع اللاعب على ضمه في صفقة انتقال حر.

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لكن فشلت الصفقة في النهاية.

ولعب سوما -23 عاما- في النجم الساحلي منذ 2018، وتم تصعيده للفريق الأول في 2020.

وفاز اللاعب مع الفريق بالدوري التونسي في الموسم الماضي 2022-2023 قبل أن يرحل بنهاية عقده.

وضم الاتحاد الموسم الجاري كل من عمر صلاح من سموحة ومحمود شبانة من الاتحاد وإسلام أبو سليمة من المصري وسيف تقا من سيراميكا كليوباترا وأحمد ياسين من البنك الأهلي وأحمد غنيم من سبورتنج وفارس عزت من المجد السكندري وعمرو صلاح من وادي دجلة وهاني الطامي من المنصورة ورجب عمران وأحمد الشيخ.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا.

الاتحاد السكندري سوما
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