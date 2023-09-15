بعد رفض إقامته من دور واحد.. كم مباراة يلعبها الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر حتى أمم إفريقيا

كشفت رابطة الأندية اليوم الجمعة النقاب عن مواعيد الدور الأول بالكامل من الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وسبق وأعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية في حديثه لـFilGoal.com استبعاد فكرة إقامة الدوري من دور واحد في ظل وجود ارتباطات عديدة مثل كأس أمم إفريقيا 2023 والإفريقية للأندية مثل دوري أبطال إفريقيا والدوري الإفريقي والكونفدرالية.

فكم مباراة يلعبها الرباعي الإفريقي الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن فيوتشر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل وفقا للجدول المعلن؟

الجولة الأولى

سيخوض الرباعي مبارياته بدون أدنى عائق.

الجولة الثانية

سيخوض الجميع مبارياته، لكن قد تؤجل مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي حال أقيمت مواجهته ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور أبطال إفريقيا في الـ29 من شهر سبتمبر الجاري.

الجولة الثالثة

سيخوض الجميع مبارياته في الجولة بشكل طبيعي.

الجولة الرابعة

سيلعب الجميع مبارياته وتؤجل مواجهة الأهلي ضد الجونة بسبب مشاركته في الدوري الإفريقي.

وتقام مباريات الجولة الرابعة من 20 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر، فيما يخوض الأهلي مباراتيه ضد سيمبا في ربع نهائي الدوري الإفريقي يوم 20 و24 أكتوبر.

الجولة الخامسة

مرة أخرى سيخوض الجميع مبارياته، لكن قد تؤجل مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة حال تأهل الأخير لنصف نهائي الدوري الإفريقي.

ومن المفترض إقامة مباراة الأهلي ضد البلدية يوم 29 أكتوبر المقبل وهو موعد خوضه لذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وتقام مباراتا نصف نهائي الدوري الإفريقي يومي 29 أكتوبر و1 نوفمبر.

الجولة السادسة

مجددا سيخوض الجميع مبارياته أمام مباراة المقاولون العرب والأهلي قد تؤجل لو تأهل الأخير لنهائي الدوري الإفريقي.

ومن المفترض إقامة مباراة المقاولون والأهلي في الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

فيما لو وصل الأهلي للنهائي فسيخوض مباراتيه يومي 5 و11 نوفمبر المقبل.

الجولة السابعة والثامنة

سيخوض الرباعي الإفريقي مبارياته بشكل طبيعي في كلا الجولتين.

الجولة التاسعة

سيخوض الجميع مبارياته بشكل طبيعي فيما تم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري لمشاركته في كأس العالم للأندية 2023.

وتقام مباريات الجولة من 12 لـ14 ديسمبر المقبل.

أما كأس العالم للأندية الذي سيقام في السعودية فسيقام في الفترة ما بين 12 لـ22 ديسمبر.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يوم 15 ديسمبر المقبل.

الجولة العاشرة

تم تأجيل كل مباريات الرباعي الإفريقي في تلك الجولة ومن بينها لقاء القمة.

هذه الجولة ستكون للرباعي آخر واحدة تقام قبل نهاية العام الجاري.

الجولة 11

سيخوض الرباعي مبارياته بشكل طبيعي مع بداية العام المقبل وهي الجولة الأخيرة قبل توقف الدوري لمشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتقام أمم إفريقيا في الفترة ما بين 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير.

وبناء عليه وحتى نهاية العام الجاري فالأهلي قد يلعب أربع مباريات وفقا للمعلن وحال مواصلة مشواره في الدوري الإفريقي وبالطبع تحديد موعد مباراة الإياب ضد سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

فيما ووفقا للمعلن أيضا فقد يلعب الثلاثي الإفريقي الآخر الزمالك وبيراميدز وفيوتشر تسع مباريات، أما حال حدوث أي طارئ فقد تؤجل مبارياتهم لارتباطاتهم الإفريقية.