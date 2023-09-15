نهاية الدور الأول في أبريل والقمة مؤجلة لفبراير.. مواعيد الدور الأول من الدوري لموسم 2023-2024

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 11:03

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - محمد هاني - مصطفى شلبي

أعلنت رابطة الأندية صباح اليوم الجمعة بالكامل مواعيد الدور الأول من موسم 2023-2024 من الدوري المصري.

وستنطلق الجولة الأولى يوم الإثنين 18 سبتمبر الجاري على أن ينتهي الدور الأول في الثالث أو الرابع من شهر أبريل 2024.

وتم تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة العاشرة لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية.

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وستقام القمة في استاد القاهرة في الـ15 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء بعد أربعة أيام من نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وتقام أمم إفريقيا في الفترة ما بين 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير.

وسيلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في ملعب برج العرب في الجولة الثالثة في السابعة من مساء الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

فيما يلتقي المصري مع الزمالك في السابعة من مساء 14 ديسمبر المقبل في ملعب برج العرب في الجولة التاسعة.

ويواجه الأهلي منافسه بيراميدز في استاد القاهرة أحد يومي 27 و28 فبراير المقبل في الجولة 14.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

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الجولة الثانية

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الجولة الثالثة

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الجولة الرابعة

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الجولة الخامسة

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الجولة السادسة

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الجولة السابعة

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الجولة الثامنة

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الجولة التاسعة

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الجولة العاشرة

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الجولة 11

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الجولة 12

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الجولة 13

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الجولة 14

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الجولة 15

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الجولة 16

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الجولة 17

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الأهلي الزمالك بيراميدز الإسماعيلي المصري الدوري المصري
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