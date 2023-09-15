لا تأجيلات.. الكشف عن مواعيد الجولة الأولى من الدوري لموسم 2023-2024

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 10:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري لموسم 2023-2024 رسميا.

ولم تشهد الجولة أي تأجيلات في ظل مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

وستقام مباريات الجولة الأولى بداية من الإثنين المقبل وحتى يوم الخميس الذي يليه.

أخبار متعلقة:
ميكالي: ضم صلاح في الأولمبياد يتوقف على عوامل كثيرة.. شيء أتمنى حدوثه وفكرة غير تقليدية ميكالي: اللاعب المصري يشبه البرازيلي.. لكن هذا ما يحزنني مران الأهلي - عودة تاو.. تدريبات بدنية وفقرة ترفيهية استعدادا لكأس السوبر الإفريقي

وستجمع المباراة الأولى بين طلائع الجيش والبنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في السابعة مساء في تكرار لانطلاق موسم 2021-2022.

وفي ذلك الوقت فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

وتقرر خوض الأهلي لمباراته مع المصري يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء في ملعب برج العرب.

أما الزمالك وبيراميدز فستكون قمة الجولة هي ختامها حيث تقام في السابعة مساء في ملعب الدفاع الجوي.

ولن تقام أي مباريات في وقت واحد بل في أوقات متفرقة على مدار اليوم.

الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
بعد رفض إقامته من دور واحد.. كم مباراة يلعبها الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر حتى أمم إفريقيا نهاية الدور الأول في أبريل والقمة مؤجلة لفبراير.. مواعيد الدور الأول من الدوري لموسم 2023-2024 الصفقات تتوالى.. محمد صادق إلى مودرن فيوتشر كما انفرد في الجول.. فاركو يعلن ضم صلاح باشا الجونة يعلن استعارة شيكودي من سيراميكا كليوباترا مودرن فيوتشر يضم لاعب وسط بنين خبر في الجول - في اللحظات الأخيرة.. بلدية المحلة يضم محمد صابر كاجالي درامي لاعبا جديدا لـ مودرن فيوتشر
أخر الأخبار
بعد رفض إقامته من دور واحد.. كم مباراة يلعبها الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر حتى أمم إفريقيا دقيقة | الدوري المصري
نهاية الدور الأول في أبريل والقمة مؤجلة لفبراير.. مواعيد الدور الأول من الدوري لموسم 2023-2024 58 دقيقة | الدوري المصري
لا تأجيلات.. الكشف عن مواعيد الجولة الأولى من الدوري لموسم 2023-2024 ساعة | الدوري المصري
ميكالي: ضم صلاح في الأولمبياد يتوقف على عوامل كثيرة.. شيء أتمنى حدوثه وفكرة غير تقليدية 10 ساعة | الكرة المصرية
ميكالي: اللاعب المصري يشبه البرازيلي.. لكن هذا ما يحزنني 11 ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - عودة تاو.. تدريبات بدنية وفقرة ترفيهية استعدادا لكأس السوبر الإفريقي 11 ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - نور الشربيني لنهائي سيدات قطر كلاسيك.. وثنائي مصري في نصف نهائي الرجال 11 ساعة | رياضات أخرى
طبيب الزمالك يكشف كل الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة البعثة في تنزانيا 12 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة طائرة - خروج حامل لقب أمم إفريقيا يشعل صراع التأهل للأولمبياد.. وموقف المونديال 2 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 3 عقد لمدة موسمين.. في الجول يكشف بنود تعاقد موديست مع الأهلي 4 نهاية نهائي إفريقيا للكرة الطائرة - مصر (3)-(1) الجزائر.. الفراعنة أبطال إفريقيا