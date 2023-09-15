لا تأجيلات.. الكشف عن مواعيد الجولة الأولى من الدوري لموسم 2023-2024

أعلنت رابطة الأندية المصرية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري لموسم 2023-2024 رسميا.

ولم تشهد الجولة أي تأجيلات في ظل مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

وستقام مباريات الجولة الأولى بداية من الإثنين المقبل وحتى يوم الخميس الذي يليه.

وستجمع المباراة الأولى بين طلائع الجيش والبنك الأهلي يوم الإثنين المقبل في السابعة مساء في تكرار لانطلاق موسم 2021-2022.

وفي ذلك الوقت فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد.

وتقرر خوض الأهلي لمباراته مع المصري يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساء في ملعب برج العرب.

أما الزمالك وبيراميدز فستكون قمة الجولة هي ختامها حيث تقام في السابعة مساء في ملعب الدفاع الجوي.

ولن تقام أي مباريات في وقت واحد بل في أوقات متفرقة على مدار اليوم.