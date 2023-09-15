ميكالي: ضم صلاح في الأولمبياد يتوقف على عوامل كثيرة.. شيء أتمنى حدوثه وفكرة غير تقليدية

هل يرغب روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في ضم محمد صلاح نجم ليفربول لصفوف الفراعنة في أولمبياد باريس 2024؟ المدرب البرازيلي يرد.

وتحدث ميكالي لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الجمعة قائلا: "الثلاثي فوق السن في الأولمبياد؟ بالطبع اللاعبين الكبار يمتلكون خبرات وتنعكس على الشباب ونختار تلك الأمور بعناية شديدة القرار ليس سهلا على الإطلاق بل هو قرار مهم وحاسم وأفكر ذلك في الأمر بعناية شديدة جدا".

وأردف "من الطبيعي أن أفكر في لاعبين فوق السن فمع البرازيل اخترت نيمار ولكن هناك مواقف كبيرة جدا تتدخل في القرار".

وعن ضم صلاح للمنتخب في الأولمبياد قال: "قيمة محمد صلاح لمنتخب مصر مثل قيمة نيمار للبرازيل، صلاح لاعب عالمي له اسم كبير وجمهور في البرازيل ضم صلاح للمنتخب يخضع لعوامل عديدة وتلك العوامل تنطبق على لاعبين آخرين أيضا".

وعن علاقته مع مدرب منتخب مصر الأول روي فيتوريا قال: "علاقتي مع روي فيتوريا رائعة للغاية وبها الكثير من التفاهم وهو داعم لي وتشاور معي قبل ضم 4 لاعبين من المنتخب الأولمبي".

وسُئل فيتوريا عن حقيقة وجود فكرة غير تقليدية ليتولى قيادة منتخب مصر مواليد 2005 إلى جانب المنتخب الأولمبي وأجاب "كان هناك محادثات لتولي تدريب منتخب مصر مواليد 2005 ولا أرى أي تعارض فهو منتخب العمل الخاص به خارج الأجندة الدولية ويمكن العمل من خلاله لتطبيق خطتنا ولكنني أرتبط الآن بعمل مع المنتخب الأولمبي وأريد الاستمرار في تعاقدي للنهاية".

وبسؤاله هل أعجب بالفكر أجاب "أخبرت اتحاد الكرة بأن تلك الفكرة جيدة جدا ولكن يجب أن ننظم تلك العملية أولا ولكن حتى الآن لم نصل لخطة نهائية".

هل طلب من اللاعبين الرحيل من أنديتهم للمشاركة في المباريات

وعن اتحاد الكرة تحدث المدرب البرازيلي قائلا: "اتحاد الكرة يساعدني كثيرا بالفعل يبذل كل الجهد المطلوب خاصة عامر حسين ومحمد بركات عضوي الإدارة من حيث تنظيم مباريات ومعسكرات أرى الكثير من الجهد المبذول من أجل المنتخب الأولمبي وحينما أحتاج لاعبين للمنتخب أجد مساعدة من الجميع".

أما عن طلب الأهلي عودة لاعبيه مبكرا من معسكر المنتخب الأولمبي قال: "اللاعب الذي ينتمي لمنتخب مصر الأولمبي يجب أن يستغل الفرصة التي تتاح له، الأهلي طلب عودة لاعبين من المنتخب وفي أحيان أخرى الأهلي ساعدني وترك اللاعبين هذا التوافق يجب أن يحدث مع جميع الأندية وليس فقط الأهلي لمصلحة المنتخب لأننا نمثل مصر ونريد تمثيلها بشكل جيد ومحترم".

وعن رأيه في الدوري المصري قال: "أرى الدوري المصري مسابقة قوية وبه العديد من المباريات الصعبة، بالنسبة لي أفضل أن يشترك لاعبو المنتخب الأولمبي في المباريات وأن يكتسبوا خبرات وإيقاع المباريات لأن وقت التدريب في المنتخب قليل جدا لذا يجب أن يكون اللاعب يلعب بشكل مستمر وهذا ينعكس علينا".

وبسؤاله هل يطلب من اللاعبين الانتقال من أنديتهم حال عدم مشاركتهم أجاب ميكالي "أتمنى أن أرى اللاعبين يلعبون بشكل مستمر فنحن نمر بعام حاسم جدا قبل الأولمبياد لذا أحتاج للاعبين يشاركون في المباريات بشكل مكثف، أنصح اللاعبين بالعمل وأن يثبت لمدربه أنه يستحق الحصول على فرصة".

رحيل عصام الحضري

وعن رحيل عصام الحضري مدرب الحراس عن المنتخب الأولمبي لتدريب سوريا قال: " أنا أحترم الحضري كرجل محترف وهو اسم كبير في حراسة المرمى ونعرف حجمه وقيمته. لدينا احترام متبادل ولم تكن هناك أي خلافات أو صدامات. كنت واضحا منذ البداية بعدم وجود وقت لتلك الأمور، حين نصل لنقطة يجب فيها اتخاذ قرار نهائي فالمسؤولية تقع على عاتقي أنا".

وأضاف "وقت الرحيل تحدث معنا وقلت له لا مشكلة. كل شخص يعرف كيف تسير حياته وما هو الأفضل له. تمنيت له حظا سعيدا بدون أي خلافات".

وواصل "حين وصلت إلى هنا عرض اتحاد الكرة عليَّ من خلال محمد بركات 3 أسماء مصرية في الجهاز الفني وهم وائل رياض والحضري وسيد السويركي. بركات أكثر خبرة ودراية بالكرة المصرية، والتعاون بين العناصر المصرية والبرازيلية يمكنه الإفادة".

أما عن هزيمته في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة من المغرب رغم التقدم في النتيجة قال: "ضع نفسك مكاني كمدرب. لم تكن هناك مخالفة وكان لدي ملاحظات على الحكم. رغم النقص العددي بطرد محمود صابر كنت مؤمنا بقدرتنا على الفوز بالمباراة وكنت أتمنى العودة بالبطولة إلى مصر".

وهُزم المنتخب الأولمبي من المغرب بهدفين لهدف في البطولة التي أقيمت في أرض الأخير.