ميكالي: اللاعب المصري يشبه البرازيلي.. لكن هذا ما يحزنني

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مدرب منتخب مصر الأولمبي

يؤمن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أن اللاعب المصري يشبه نظيره البرازيلي.

وتحدث ميكالي لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الجمعة قائلا: "اعتبرت منتخب مصر الأولمبي مشروعي المستقبلي بعد التواصل محمد بركات وترحيبي بالعرض المصري".

وعن الفارق بين البرازيل ومصر قال: "في البرازيل الكرة مثل عقيدة دينية وكل ثانية يصبح عندك لاعبا جديدا وهناك عدد كبير جدا من اللاعبين يجعلك تكون 4 منتخبات لكن هنا في مصر الموضوع أقل، اللاعب المصري جيد جدا وبه بعض الملامح من اللاعب البرازيلي وهذا ما أعجبني مع قبولي تحدي تدريب المنتخب".

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وأردف المدرب البرازيلي حديثه "لو أدخلنا العمل التكتيكي للاعب المصري يتقبله وينفذه جيدا، مشروعي وهدفي تحسين اللاعب المصري ونقل خبراتي له".

واستدرك "ولكن ما يحزنني هو عدم قدرتنا على إقامة معسكر كل شهر، لكن اللاعب المصري يستوعب المعلومات سريعا جدا وهذا ما يسعدني في التعامل معه، مصر بها قوة كبيرة ولدي اعتقاد راسخ أنه من خلال العمل الجاد والالتزام نستطيع هزيمة أي منتخب ولن نخاف من مواجهة أي منافس".

وعن فوزه بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 مع منتخب بلاده البرازيل قال: "كانت هناك رغبة كبيرة في البرازيل للفوز بالأولمبياد وقيادة ذلك المنتخب كانت صعبة جدا فحينما خسرنا من ألمانيا 7-0 في كأس العالم 2014 كانت تجربة صعبة للغاية ولكن كان هناك ثقة في قدرتنا على الفوز باللقب".

وأكمل "كان اسمي مرشح لتدريب المنتخب البرازيلي الأول خاصة بعد الفوز بأولمبياد ريو 2016".

وعن تدريبه للهلال السعودي والظفرة الإماراتي قال ميكالي: "بالنسبة للهلال هو نادي كبير ويضم لاعبين مميزين وكان ذلك وقت جائحة كورونا وهو ما أثر علينا خاصة في دوري أبطال آسيا وبعدها انتقلت إلى الظفرة الإماراتي ولكن تلك التجارب يمكن اعتبارها هي ما تسببت في وصولي لقيادة منتخب مصر الأولمبي".

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