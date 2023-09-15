اسكواش - نور الشربيني لنهائي سيدات قطر كلاسيك.. وثنائي مصري في نصف نهائي الرجال

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

نور الشربيني

وصلت نور الشربيني لنهائي بطولة قطر كلاسيك بعد الفوز على تيني جيليس.

وأقصت نور في ربع النهائي نيلي جيليس شقيقة تيني في ربع النهائي أمس الأربعاء.

وتفوقت نور بـ 3 أشواط جاءت نتائجها: 11-5 و11-5 و11-2.

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وضربت نور نهائيا مصريا على هانيا الحمامي والتي تفوقت على الأمريكية أماندا صبحي.

وجاءت نتائج الأشواط الـ 3 لصالح هانيا: 11-4 و11-6 و12-10.

منافسات الرجال

تواجد علي فرج لاعب وادي دجلة في نصف النهائي بعدما تفوق على طارق مؤمن بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.

وفاز الويلزي جويل ماكين على الأسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وانتصر مازن هشام على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وتفوق البيروفي دييجو ألياس بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط على كريم عبد الجواد.

وسيلتقي مازن هشام مع دييجو ألياس في أولى مباريات نصف النهائي.

بينما سيواجه علي فرج منافسه جويل ماكين.

اسكواش نور الشربيني - اسكواش طارق مؤمن علي فرج
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