اسكواش - نور الشربيني لنهائي سيدات قطر كلاسيك.. وثنائي مصري في نصف نهائي الرجال
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 - 00:14
كتب : FilGoal
وصلت نور الشربيني لنهائي بطولة قطر كلاسيك بعد الفوز على تيني جيليس.
وأقصت نور في ربع النهائي نيلي جيليس شقيقة تيني في ربع النهائي أمس الأربعاء.
وتفوقت نور بـ 3 أشواط جاءت نتائجها: 11-5 و11-5 و11-2.
وضربت نور نهائيا مصريا على هانيا الحمامي والتي تفوقت على الأمريكية أماندا صبحي.
وجاءت نتائج الأشواط الـ 3 لصالح هانيا: 11-4 و11-6 و12-10.
منافسات الرجال
تواجد علي فرج لاعب وادي دجلة في نصف النهائي بعدما تفوق على طارق مؤمن بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط.
وفاز الويلزي جويل ماكين على الأسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 3 أشواط دون رد.
وانتصر مازن هشام على الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.
وتفوق البيروفي دييجو ألياس بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط على كريم عبد الجواد.
وسيلتقي مازن هشام مع دييجو ألياس في أولى مباريات نصف النهائي.
بينما سيواجه علي فرج منافسه جويل ماكين.