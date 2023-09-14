في ظهور طارق حامد الأول.. ضمك يخسر برباعية أمام الوحدة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك

تغلب الوحدة على مضيفه ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب الوسط طارق حامد مع فريقه الجديد.

تقدم النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 17 للوحدة، وتعادل أسان سيساي لـ ضمك في الدقيقة 36.

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وفي الدقيقة 43 ساء وضع ضمك بطرد لاعبه نور الرشيدي ببطاقة حمراء مباشرة، متسببا في ركلة جزاء سجل منها إيجالو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

وأكمل إيجالو الهاتريك في الدقيقة 52 بالهدف الثالث، فيما أضاف كريج جودوين وافد الصيف الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وترك طارق حامد موقعه في الدقيقة 72، ليأتي بدر المنشي بدلا منه.

وقلص سلطان الفقيهي الفارق بهدف ضمك الثاني في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط في المركز السابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

وانتقل طارق حامد إلى ضمك قادما من اتحاد جدة في انتقالات الصيف.

وغاب طارق حامد عن 5 جولات لعبها الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وصعب بقاء حامد في الاتحاد بعد التعاقد مع الثنائي فابينيو ونجولو كانتي.

ولعب نجم الزمالك السابق 28 مباراة بقميص اتحاد جدة وحصل على لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.

ولم يكشف ضمك عن مدة التعاقد مع طارق حامد ولكن وفقا لصحيفة الرياضية فإن لاعب الوسط المصري وقع لمدة موسمين.

طارق حامد ضمك الدوري السعودي
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