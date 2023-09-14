في ظهور طارق حامد الأول.. ضمك يخسر برباعية أمام الوحدة

تغلب الوحدة على مضيفه ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب الوسط طارق حامد مع فريقه الجديد.

تقدم النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 17 للوحدة، وتعادل أسان سيساي لـ ضمك في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 43 ساء وضع ضمك بطرد لاعبه نور الرشيدي ببطاقة حمراء مباشرة، متسببا في ركلة جزاء سجل منها إيجالو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

حكم المباراة يقرر احتساب ركلة جزاء للوحدة ويشهر البطاقة الحمراء للاعب ضمك نور الرشيدي 🟥#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_ضمك | #SSC pic.twitter.com/s3SOxA6aqo — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2023

وأكمل إيجالو الهاتريك في الدقيقة 52 بالهدف الثالث، فيما أضاف كريج جودوين وافد الصيف الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وترك طارق حامد موقعه في الدقيقة 72، ليأتي بدر المنشي بدلا منه.

وقلص سلطان الفقيهي الفارق بهدف ضمك الثاني في الدقيقة 83.

هاتريك إيغالو يصعد بالوحدة إلى المركز السابع 🔝 📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_ضمك | #SSC pic.twitter.com/99AYhXwuk4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2023

الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط في المركز السابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.

وانتقل طارق حامد إلى ضمك قادما من اتحاد جدة في انتقالات الصيف.

وغاب طارق حامد عن 5 جولات لعبها الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وصعب بقاء حامد في الاتحاد بعد التعاقد مع الثنائي فابينيو ونجولو كانتي.

ولعب نجم الزمالك السابق 28 مباراة بقميص اتحاد جدة وحصل على لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.

ولم يكشف ضمك عن مدة التعاقد مع طارق حامد ولكن وفقا لصحيفة الرياضية فإن لاعب الوسط المصري وقع لمدة موسمين.