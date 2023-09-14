الصفقات تتوالى.. محمد صادق إلى مودرن فيوتشر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 23:03

كتب : عمرو نبيل

محمد صادق - فيوتشر

انضم محمد صادق إلى مودرن فيوتشر قادما من بيراميدز.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن مودرن فيوتشر توصل لاتفاق مع بيراميدز لاستعارة صادق لموسم مع أحقية شرائه نهائيا بعد ذلك.

اللاعب صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته في نادي القناة ثم الإسماعيلي، وانتقل منه إلى بيراميدز في صيف عام 2022.

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ومع بيراميدز خاض صادق 33 مباراة صنع خلالهم هدفين.

فيما كان خاض مع الدراويش 113 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 12 آخرين.

وضم مودرن فيوتشر خلال الصيف الجاري كل من إنيمي بيكالي ومحمد محمود ووليد مصطفى ومحمد نصير ومانو وخالد رضا وكاجالي درامي.

ويستهل مودرن فيوتشر مشواره في الدوري المصري بلقاء فاركو.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الرابع.

محمد صادق فيوتشر بيراميدز
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