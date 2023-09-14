كما انفرد في الجول.. فاركو يعلن ضم صلاح باشا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 22:30

كتب : FilGoal

صلاح باشا - منتخب مصر للشباب

أعلن نادي فاركو عن ضم صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب، ولاعب أودينيزي السابق.

صلاح باشا

النادي : فاركو

فاركو

وقدم فاركو لاعبه الجديد بفيديو تحت عنوان: "العالمي يعود إلى أرض الوطن".

وكان FilGoal.com قد علم في يوليو الماضي أن فاركو قد توصل لاتفاق نهائي مع مهاجم منتخب مصر للشباب.

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وانضم صلاح باشا إلى فريق جويجليانو أحد دوري الدرجة الثالثة الإيطالي قادما من أودينيزي.

صلاح باشا كان قد شارك مع فريق أودينيزي تحت 19 عاما في 38 مباراة وسجل خلالهم 15 هدفا وصنع 5.

وفي يناير الماضي أعلن جويجليانو تعاقده بشكل نهائي مع صلاح الدين باشا.

صلاح باشا كان أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى أودينيزي الإيطالي.

اللاعب صاحب الـ 19 عاما غاب عن المشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي.

وحرمت الإصابة صلاح باشا من قيادة الهجوم الفراعنة في البطولة التي ودعها منتخب الشباب من دور المجموعات.

فاركو صلاح باشا الدوري المصري
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