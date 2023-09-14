خبر في الجول - في اللحظات الأخيرة.. بلدية المحلة يضم محمد صابر

حسم بلدية المحلة الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز صفقة جديدة في اللحظات الأخيرة لسوق الانتقالات.

وعلم FilGoal.com أن المحلة تعاقد مع المدافع محمد صابر قادما من المصري بالسلوم.

وتم قيد اللاعب قبل إغلاق الباب في الثالثة عصر اليوم الخميس.

ويلعب بلدية المحلة أولى جولات الدوري ضد المقاولون العرب.

صفقات بلدية المحلة الصيفية:

أحمد العش من البنك الأهلي.

عبد الله محمود من المقاولون العرب

أحمد رضا من وادي دجلة

إبراهيم شتا من بيراميدز

محمد الزافراني من إسبانيول

مهاب أشرف من سموحة

البوروندي محمد ألاميسي

كريم أشرف من دكرنس

يوسف حسن من بورتو السويس

محمد أشرف من بورتو السويس

محمد عبد الناصر من فاركو

مؤمن راضي من إنبي

ماجد هاني من الزمالك

مصطفى صبحي من مودرن فيوتشر.

محمد رجب صافي من الاتحاد

نور الدين الزموري انتقال حر

فابيو حكيم من طلائع الجيش

محمد صابر من المصري بالسلوم