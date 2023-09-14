رضا الويشي ينضم إلى ألو إيجيبت

انضم رضا الويشي لفريق ألو إيجيبت أحد أندية القسم الثاني (ب) في صفقة انتقال حر.

رضا الويشي النادي : ألو إيجيبت ألو إيجيبت

وقال وائل علاء المشرف على الكرة بنادي أليو إيجيبت لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع رضا الويشي لمدة موسمين".

وأضاف "صعدنا سويا أثناء رعايتنا لفريق كوكاكولا (مودرن فيوتشر السابق) وكذلك صعد مع أف سي مصر (زد) وحرس الحدود الموسم الماضي)".

وأكمل "نتمنى تحقيق النجاح في الموسم الحالي وتحقيق الصعود لدوري المحترفين ثم المنافسة على الصعود للدوري الممتاز".

ويشارك ألو إيجيبت في دوري القسم الثاني (ب) بالمجموعة الرابعة ولن يخوض أول مباريات الجولة الأولى بسبب تواجد 9 فقط.

وبدأ رضا الويشي البالغ 38 عاما مع ناشئين السكة الحديد ولعب للأهلي من قبل وانضم لمنتخب مصر الأولمبي تحت قيادة نيلو فينجادا.

ولعب الويشي الموسم الماضي بقميص السكة الحديد وأنهى في المركز الثالث في مجموعة القاهرة ورحل بنهاية الموسم.

وارتدى الويشي من قبل قمصان المقاولون العرب والإنتاج الحربي وتليفونات بني سويف والقوة الجوية والطلبة العراقي وجدة السعودي.