خبر في الجول - تم الحجز.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الغيني سوما بطل الدوري التونسي

أجرى الاتحاد السكندري صفقة جديدة في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

علي سومة النادي : النجم الساحلي الاتحاد السكندري

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد السكندري تعاقد مع الجناح الغيني علي سوما لاعب النجم الساحلي في صفقة انتقال حر.

وتم حجز مقعد للاعب في قائمة زعيم الثغر على نظام انتقالات الاتحاد المصري لكرة القدم، بانتظار الإعلان الرسمي.

ولعب سوما -23 عاما- في النجم الساحلي منذ 2018، وتم تصعيده للفريق الأول في 2020.

وفاز اللاعب مع الفريق بالدوري التونسي في الموسم الماضي 2022-2023 قبل أن يرحل بنهاية عقده.

وأعلن الاتحاد ضم عمر الوحش قادما من الإسماعيلي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، ليخرج فارس عزت الوافد الجديد من المجد السكندري خارج قائمة الفريق.

وضم الاتحاد الموسم الجاري كل من عمر صلاح من سموحة ومحمود شبانة من الاتحاد وإسلام أبو سليمة من المصري وسيف تقا من سيراميكا كليوباترا وأحمد ياسين من البنك الأهلي وأحمد غنيم من سبورتنج وفارس عزت من المجد السكندري وعمرو صلاح من وادي دجلة وهاني الطامي من المنصورة ورجب عمران وأحمد الشيخ.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة الأولى ضد سيراميكا كليوباترا.

ويقام الدوري المصري في الموسم المقبل بشكله المعتاد وينطلق يوم 18 سبتمبر الجاري. وينتهي في 30 يوليو عام 2024.