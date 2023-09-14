خبر في الجول - الإسماعيلي يقرر صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 21:33

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

أخيرا وصلت أزمة المستحقات المتأخرة للاعبي نادي الإسماعيلي إلى خط النهاية.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن قد قرر صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي.

وتسلم جميع اللاعبين الشيكات الخاصة بمستحقاتهم، لتحفيزهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

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ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم المقبل، حيث يبدأ الدوري يوم الإثنين 18 سبتمبر.

ويتولى إيهاب جلال قيادة الإسماعيلي كمدير فني خلفا لحمزة الجمل.

وأسفرت القرعة عن بداية الإسماعيلي لمبارياته في المسابقة أمام زد الصاعد حديثا.

وسيلعب الإسماعيلي مع الأهلي في الجولة الثالثة، بينما يواجه الزمالك في الجولة الـ 13.

وجاء جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري كالتالي:

الجولة الأولى: زد × الإسماعيلي

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الاتحاد

الجولة الثالثة: الأهلي × الإسماعيلي

الجولة الرابعة: الإسماعيلي × فاركو

الجولة الخامسة: الداخلية × الإسماعيلي

الجولة السادسة: الإسماعيلي × طلائع الجيش

الجولة السابعة: بيراميدز × الإسماعيلي

الجولة الثامنة: الإسماعيلي × البنك الأهلي

الجولة التاسعة: إنبي × الإسماعيلي

الجولة العاشرة: الإسماعيلي × فيوتشر

الجولة الـ 11: المصري × الإسماعيلي

الجولة الـ 12: الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا

الجولة الـ 13: الإسماعيلي × الزمالك

الجولة الـ 14: الجونة × الإسماعيلي

الجولة الـ 15: الإسماعيلي × بلدية المحلة

الجولة الـ 16: المقاولون العرب × الإسماعيلي

الجولة الـ 17: الإسماعيلي × سموحة

الدوري المصري الإسماعيلي
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