القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي

الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

شعار ريال مدريد

ألقت قوات الشرطة الإسبانية القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد لنشرهم فيديو جنسي لطفلة قاصر.

وأوضحت شبكة "ريليفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن اللاعبين الذين تم إلقاء القبض عليهم هم اثنين من فريق الشباب وواحد من الفريق الرديف الثاني.

وأوضح التقرير أن والدة الفتاة قدمت شكوى في السادس من شهر سبتمبر الماضي بعدما تم تصوير فيديو جنسي للفتاة ونشره بين أفراد الفريق.

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وذكر التقرير أنه قد يكون هناك الكثير من اللاعبين المشاركين في الجريمة وخاصة من الفريق الأول.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين المتورطين في القضية.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا اليوم قال خلاله:

يعرف ريال مدريد أن أحد لاعبي الرديف وثلاثة من لاعبي الفريق الرديف الثاني قدموا بيانا إلى الحرس المدني فيما يتعلق بشكوى تتعلق بالنشر المزعوم لمقطع فيديو خاص على تطبيق واتس آب.

عندما يصبح لدى النادي معرفة تفصيلية بالحقائق فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة.

ريال مدريد
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