الظهور الأول.. طارق حامد أساسي مع ضمك أمام الوحدة
الخميس، 14 سبتمبر 2023 - 20:25
كتب : FilGoal
أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك عن تشكيله لملاقاة مضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.
طارق حامد
النادي : ضمك
وشهد التشكيل مشاركة طارق حامد لأول مرة بعد انضمامه إلى ضمك قادما من اتحاد جدة في سوق الانتقالات الصيفية.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط
خط الدفاع: فاروق شافي - نور الرشيدي - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي
خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش
أمامهما: ستانشو - أنكودو - عبد العزيز البيشي
خط الهجوم: أسان سيساي
وغاب طارق حامد عن 5 جولات لعبها الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.
وصعب بقاء حامد في الاتحاد بعد التعاقد مع الثنائي فابينيو ونجولو كانتي.
ولعب نجم الزمالك السابق 28 مباراة بقميص اتحاد جدة وحصل على لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.
ونشر حساب ضمك على تويتر مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع طارق حامد تحت عنوان "التاريخ جانا".
التاريخ جانا ... طارق حامد ✍️#الفارس_المصري_ضمكاوي ❤️💛pic.twitter.com/KeqSszoVhr— نادي ضمك السعودي (@DAMAC_CLUB) September 4, 2023
ولم يشير ضمك إلى مدة التعاقد مع طارق حامد ولكن وفقا لصحيفة الرياضية فإن لاعب الوسط المصري وقع لمدة موسمين.