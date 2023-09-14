الظهور الأول.. طارق حامد أساسي مع ضمك أمام الوحدة

أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك عن تشكيله لملاقاة مضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة طارق حامد لأول مرة بعد انضمامه إلى ضمك قادما من اتحاد جدة في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله عبد الباسط

خط الدفاع: فاروق شافي - نور الرشيدي - سنوسي الهوساوي - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش

أمامهما: ستانشو - أنكودو - عبد العزيز البيشي

خط الهجوم: أسان سيساي

وغاب طارق حامد عن 5 جولات لعبها الاتحاد خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي.

وصعب بقاء حامد في الاتحاد بعد التعاقد مع الثنائي فابينيو ونجولو كانتي.

ولعب نجم الزمالك السابق 28 مباراة بقميص اتحاد جدة وحصل على لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر.

ونشر حساب ضمك على تويتر مقطع فيديو للإعلان عن التعاقد مع طارق حامد تحت عنوان "التاريخ جانا".

ولم يشير ضمك إلى مدة التعاقد مع طارق حامد ولكن وفقا لصحيفة الرياضية فإن لاعب الوسط المصري وقع لمدة موسمين.